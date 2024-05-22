Fitch'ten Türk bankaları açıklaması

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk bankalarının borçlanma kağıdı ihracındaki son artışın, uluslararası yatırımcıların Türkiye'nin ekonomi politikalarıyla sektöre olan güvenini yeniden kazandığına işaret etti.

Fitch, "Arz fazlası belirtileri halihazırda sermaye benzeri borç ihraç maliyetlerini artırıyor, ancak piyasa erişimindeki önemli iyileşme bankalar için açık bir kredi olumlu" dedi

Fitch,"Piyasa erişimindeki iyileşme, 2024 yılı başında Türk bankaları için yakın vadeli refinansman risklerinin azalacağı yönündeki beklentilerimizi güçlendirmektedir. Yatırımcılar, bu yıl ABD'nin olası faiz indirimleri öncesinde daha yüksek faiz oranlarını sabitleme fırsatını değerlendiriyor olabilir" değerlendirmesini yaptı.