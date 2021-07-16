Fındıkta 30 TL beklentisi

BAYRAM tatilinin sona ermesinin ardından ağustos başı itibarıyla Türkiye’de fındık sezonuna giriliyor. Binlerce fındık üreticisi ve işçisi tarlalara girerek fındık toplamaya başlayacak. Fındıkta dünyanın en büyük üreticisi olan Türkiye’de, fındık fiyatı için de açıklamalar yapılmaya başladı. Henüz Tarım Bakanlığı fındık rekolte tahminini açıklamasa da üretici cephesinde bir kilogram fındık fiyatı için beklenti 30 TL oldu. Geçen yıla göre rekoltede çok büyük bir artış olmasını beklemediklerini ifade eden üreticiler, özellikle şubat ayında yaşanan aşırı sıcaklar ve don olaylarının fındıkta rekolteyi düşürdüğüne dikkat çekti.

MALİYETİ 22.30 TL

Fındık üreticisinin fındığına gözü gibi baktığına dikkat çeken Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, “Hem üreticimizi hem ziraat odalarımız fındıkta verimliliği arttırmak için çalışıyor. Ancak yaşanan hava olayları fındıkta rekolteyi etkiliyor. Bu yılın şubat ayının 15’ine kadar havalar bir hayli sıcaktı. Sonrasındaki hafta ise don olayları yaşandı. Hava olayları özellikle Ordu ve çevresini etkiledi. Bu da rekolteye yansımış oldu. Son günlerde yaşanan hava sıcaklıkları ise çok fazla etkili olmadı fındık üzerinde. Çünkü son 2-3 gündür bölgemiz yağış da almaya başladı” dedi. Fındık konusunda maliyet çalışması yaptıklarını ifade eden Soydan, “Ordu’da 1 kilogram fındığın maliyeti üreticiye 22.30 TL. Bu sebepler bu yıl TMO tarafından açıklanacak bir kilogramlık fındık fiyatının 30 TL civarında olmasını bekliyoruz. Üretici rekolteden çok etkilenmemeli. Rekolte iyi de gelse kötü de gelse fındıkta bir fiyat istikrarı olmalı. Dünya fındık üretiminin yüzde 70’i Türkiye’de. Binlerce üretici aile var. Üreticinin gücünü koruması gerekiyor” dedi. Soydan, Türkiye’nin fındık ihracatından elde ettiği gelirin ise 2 milyar dolar civarında olduğuna dikkat çekti.

İHRACATÇILARIN TAHMİNİ 818 BİN TON

İSTANBUL Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği de (İFMİB) bu sezon için fındık rekolte beklentilerinin 818 bin ton olduğunu açıkladı. Konu ile ilgili İFMİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Gören ve Başkan Yardımcısı Muzaffer Taviloğlu değerlendirmelerde bulundu. Gören, “Batı Karadeniz Bölgesi’nde dikim alanları 230 bin hektara ulaştı. Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki 510 bin hektar alanla birlikte Türkiye genelinde toplam 740 bin hektar alanda fındık üretimi yapılıyor. Birliğimiz tarafından uzmanlara yaptırılan rekolte tahminlerine göre bu yıl Türkiye genelinde 818 bin ton rekolte bekliyoruz” dedi. Türk ihracatçısının 2019-2020 sezonunda 343 bin ton iç fındık ihracatı ile rekor kırdığını belirten Gören, fındık ihracatçıları olarak, yüksek rekoltelerde Türk fındığını nihai alıcı ile buluşturmak için üzerlerine düşen görevi her zaman yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini kaydetti. Gören, “Geçen yılki rekor ihracat rakamı ile yüksek rekoltenin pazarlanamayacağı algısını yıkmış olduk” dedi. Arslan Soydan ise 818 bin tonluk rekolte beklentisini gerçekçi bulmadıklarını, bu yıl rekoltenin 700 bin ton civarında olacağını tahmin ettiklerini söyledi.



MALİYETLER YÜKSELDİ

BU yıl Türkiye’de rekoltenin beklendiği gibi olmadığına dikkat çeken Trabzon Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Arsin Ziraat Odası Başkanı Hasan Kozoğlu, “Rekolteyi Tarım Bakanlığı açıklayacak. Bazı bölgelerde fındıkta hava olayları nedeniyle sıkıntılar yaşandı. Orta bölgelerde fındık yok denecek kadar az. Bu yıl ihracata ve iç piyasaya ancak yetecek bir fındık olur. Belki eksik bile kalabilir. Tüm bunların yanında maliyetlerimiz de bir hayli yükseldi. Gübre, budama, fındık altı temizliği, işçi fiyatları, tarımsal ilaçlar hepsinin fiyatları yükseldi. Yüzde 70-80 arasında maliyetimiz arttı. İşçi ücretleri de bir hayli arttı. Bu sene 120 TL civarında bir fiyat belirlendi ancak 170 TL isteyen işçiler var. Tüm bunlar bir araya gelince fındık konusunda açıklanmasını beklediğimiz fiyat en az 30 TL” ifadelerini kullandı.

İŞÇİ ÜCRETLERİ 120 TL OLDU

ORDU Akkuş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kaya da, “Rakım olarak 600 ile 1300 arasındayız. Şubat ayından yaşanan hava olayları nedeniyle yüksek kesimlerde pek fazla fındık yok. Sahil kesimlerinde ise durum fena değil. Son yaşanan sıcaklarda bahçesini sulayabilenler avantaj yakaladı ancak sulayamayanlar sıcaklardan etkilendi. Küllenme hastalığı da var. Tüm olumsuzluklara rağmen üretici daha iyi fındık için çalışmalara devam ediyor. Bu yıl fındıkta fiyat beklentimiz ise 30 TL civarında. Geçen bu rakam 22 TL seviyelerindeydi” dedi. İşçi ücretlerinin de 100 TL’den 120 TL seviyelerine dikkat çeken Kaya, bu yılki fiyat beklentilerinin makul olduğunu söyledi.

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