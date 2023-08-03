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Fındıkta 100 lira beklentisi

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#Fındık#Fiyat#Giresun
Fındıkta 100 lira beklentisi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2023 07:00

Ağustos ayıyla beraber Türkiye’de fındık sezonu açıldı. Birçok fındık üreticisi fındıklarını toplamaya başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen yıl Giresun kalite kabuklu fındığın kilosunu 53 lira, Levant kalite fındığını 52 lira, sivri kalite fındığını ise 51 lira olarak açıklamıştı. Bu yıl fındık fiyatı için henüz bir açıklama yapılmasa da üreticiler maliyetlerde artış yaşadıklarını ve bu yıl bir kilogram fındığın en az 100 TL olmasını beklediklerini söylüyor. Geçen yıla göre rekoltede artış beklemediklerini de ifade eden üreticiler, bu yıl yaşanan hava olaylarının fındıkta verimi düşürdüğüne dikkat çekti.

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Trabzon Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Arsin Ziraat Odası Başkanı Hasan Kozoğlu, maliyetlerin artığını ifade ederek, Trabzon’da 1 kilogram fındığın 95 buçuk lira maliyeti olduğunu belirtti. Kozoğlu, “İşçi ücretleri çok arttı, 750 lira isteyen işçiler var. Ayrıca çalışanların gelmesi için araba ücretleri de eklenince bir işçinin fındık çiftçisine maliyeti bin lirayı buluyor. Akaryakıt, işçi fiyatları, ilaç maliyetleri çok arttı. Fındık altı biçimi için de günlük ücret ortalama 2 bin lira isteniyor. Türkiye’de 16 ilde fındık yetiştiriliyor. Her ilin maliyeti alınır, toplanır 16’ya bölünür. Buna göre bir fiyat çıkar. Çiftçinin beklentisi bu yıl 100 lira” ifadelerini kullandı.

REKOLTE SAYIMI ERKEN YAPILIYOR

Bu yıl Türkiye’de rekoltenin beklendiği gibi olmadığını belirten Hasan Kozoğlu, “Bu sene verim düştü. Trabzon’da geçen sene yapılan rekoltede 52 bin ton tespit edilmişti. Bu sene 39 bin ton bekleniyor. Türkiye genelinde ise 717 bin ton rekolte tespit edildi ama bu rekoltenin olması mümkün değil. İklim değişti ve sayımlar mevsime göre erken oluyor. Temmuz ayının 15’inden sonra rekolte sayımı yapılırsa daha sağlıklı bir sonuç elde edilir” diyerek sözlerini sürdürdü.

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VERİM DÜŞTÜ MALİYET ARTTI

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan da, “100 TL’nin altında bir fiyat üreticiyi kurtarmayacaktır. Günlük en az 600 TL isteniyor” dedi. Karadeniz’de havaların yağmurlu geçtiğini söyleyen Karan, “Bu yüzden fındıkta istediğimiz verimi alamayacağımızı düşünüyoruz. fındık hasat zamanından 20 gün kadar geç döküldü. Dökülme geç olunca tahmin edilen rekoltenin aşağı çekilmesi gerekiyor” dedi. Ordu Akkuş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kaya ise, “Maliyetler çok yükseldi. Ziraat Odaları olarak işçi ücretlerini yemeksiz 445 TL belirledik ama 700 TL hatta daha fazla isteniyor. Bu yıl fındığın kilogramının 100 TL olmasını bekliyoruz” dedi.

 

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#Fındık#Fiyat#Giresun

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