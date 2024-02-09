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Finansal İstikrar Komitesi toplandı

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#Finansal İstikrar Komitesi#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#Ekonomi
Finansal İstikrar Komitesi toplandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2024 11:58

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Finansal İstikrar Komitesi, Bakan Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı. Toplantıda, tüketici kredileri başta olmak üzere kredilerdeki son dönem gelişmeler ile bu gelişmelerin finansal istikrara etkileri ele alındı, uygulanabilecek tedbirler tartışıldı.

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Komite toplantısı sonrası şu açıklama yapıldı:

Finansal İstikrar Komitesi, Bakan Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı. Toplantıda, tüketici kredileri başta olmak üzere kredilerdeki son dönem gelişmeler ile bu gelişmelerin finansal istikrara etkileri ele alındı, uygulanabilecek tedbirler tartışıldı.

Kredi büyümesi kompozisyonunun finansal istikrar ile uyumlu seyretmesi için atılması gereken adımlar detaylı olarak değerlendirilmiştir.

Komite, dengeli ve sürdürülebilir yüksek büyümenin en önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarını sürdürmektedir.

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#Finansal İstikrar Komitesi#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#Ekonomi

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