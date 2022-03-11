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Bakan Nebati başkanlık ediyor! Finansal İstikrar Komitesi toplandı...

#Nureddin Nebati#Finansal İstikrar Komitesi#Ekonomianasayfamanset
Bakan Nebati başkanlık ediyor Finansal İstikrar Komitesi toplandı...

Finansal İstikrar Komitesi'nin üçüncü toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında toplandı. Toplantıda, son haftalarda yaşanan jeopolitik ve iktisadi gelişmelerin finansal sisteme olası yansımaları detaylı şekilde irdeleneceği ve finansal istikrarın korunması adına yapılan çalışmalar ve olası tedbirlerin masaya yatırılacağı belirtildi.

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Finanasal İstikrar Komitesi’nin 3. Toplantısı bugün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında İstanbul'da toplandı.

Komite toplantısına, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu 2. Başkanı Ali Ersoy, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı (TMSF) Fatin Rüştü Karakaş ve Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürü Hakan Ertürk katıldı.

Finansal İstikrar Komitesi üyelerinin yanı sıra toplantıda Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erişah Arıcan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, HalkBank Genel Müdürü Osman Arslan ile VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih de yer aldı.

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Toplantıda, son haftalarda yaşanan jeopolitik ve iktisadi gelişmelerin finansal sisteme olası yansımaları detaylı şekilde irdeleneceği ve finansal istikrarın korunması adına yapılan çalışmalar ve olası tedbirlerin masaya yatırılacağı belirtildi.

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#Nureddin Nebati#Finansal İstikrar Komitesi#Ekonomianasayfamanset

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