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Sabiha Gökçen'den yapılacak uçuşlar azaltıldı

#Sabiha Gökçen#İstanbul#Kar Yağışı
Sabiha Gökçenden yapılacak uçuşlar azaltıldı

İstanbul'da etkili olan kar yağışı hava ulaşımını da etkiliyor. Alınan önlemler çerçevesinde Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 12.03.2022 tarihinde yüzde 30 oranında azaltma yapılacak.

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Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 12.03.2022 tarihinde yüzde 30 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi.

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#Sabiha Gökçen#İstanbul#Kar Yağışı

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