Finans çalışanları ve sigortacılar en çok kazanan meslek sahipleri oldu

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TÜİK, 2022 yılına ilişkin kazanç yapısı istatistiklerini açıkladı. Buna göre; aylık ücretli çalışılan saat 201,3 olarak gerçekleşti. Erkekler için aylık ücretli çalışılan saat 206,3, kadınlarda aylık ücretli çalışılan saat 191 oldu. Saatlik ortalama brüt ücret-maaş toplamda 55,4 TL olurken, ücretli çalışan erkekler 2022 yılında saatlik ortalama 54,4 TL, ücretli çalışan kadınlar saatlik ortalama 57,4 TL brüt ücret-maaş aldı.



2022 yılı aylık ortalama kişi başı brüt ücret-maaş toplamda 11 bin 143 TL olarak gerçekleşti. Ücretli çalışan erkekler aylık ortalama 11 bin 233 TL kişi başı brüt ücret-maaş alırken, kadınlar aylık ortalama 10 bin 961 TL brüt ücret-maaş aldı. Aylık ortalama kişi başı kazanç toplamda 12 bin 450 TL oldu. Ücretli çalışan erkekler için aylık ortalama kişi başı kazanç 12 bin 487 TL, kadınlar için aylık ortalama kişi başı kazanç 12 bin 376 TL oldu.



2022 yılında yıllık ortalama brüt kazanç, 144 bin 390 TL oldu. Bu değer, erkeklerde 147 bin 446 TL ve kadınlarda 138 bin 366 TL oldu.

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EN YÜKSEK KAZANCI ÜNİVERSİTE MEZUNLARI ELDE ETTİ



Kazanç düzeylerinin hem erkeklerde hem de kadınlarda eğitim durumu ile doğru orantılı olarak yükseldiği görüldü. Eğitim durumuna göre en yüksek yıllık ortalama brüt kazancı, yükseköğretim eğitim düzeyine sahip olanlar elde etti. Bu eğitim düzeyinde yıllık ortalama brüt kazanç erkeklerde 207 bin 112 TL, kadınlarda 171 bin 568 TL oldu. En yüksek yıllık ortalama brüt ücret-maaşı yükseköğretim eğitim düzeyine sahip olanlar elde ederken, bu eğitim düzeyinde erkeklerin brüt ücret-maaşı 175 bin 463 TL, kadınların ise 145 bin 387 TL olarak gerçekleşti.

En yüksek yıllık ortalama brüt kazanç 293 bin 511 TL ile finans ve sigorta faaliyetlerinde oldu. Bu ekonomik faaliyeti, 284 bin 842 TL ile bilgi ve iletişim, 229 bin 108 TL ile kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor faaliyetleri izledi. En düşük yıllık ortalama brüt kazançlar ise sırasıyla 99 bin 290 TL ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri, 102 bin 109 TL ile gayrimenkul faaliyetleri ve 104 bin 768 TL ile inşaat sektörlerinde oldu.



En yüksek yıllık ortalama brüt kazancı, 276 bin 507 TL ile yöneticiler meslek grubunda çalışanlar elde etti. Bu meslek grubunu 200 bin 195 TL ile profesyonel meslek mensupları izledi. En düşük yıllık ortalama brüt kazanç ise 94 bin 849 TL ile nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları grubunda gerçekleşti.

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