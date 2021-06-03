Filyos Limanı yarın açılıyor

Karadeniz’de keşfedilen doğalgazın karaya çıkarılacağı adres olan Filyos, Türkiye’nin üçüncü büyük limanı olacak. Erdoğan, Filyos Limanı’nda milli sondaj gemisi Kanuni’yi de derin denizlere uğurlayacak. Keşfedilen doğalgaz için Filyos Endüstri Bölgesi’nin bir bölümüne rafineri kurulacak. Tam kapanma döneminde il ziyaretlerine ara veren Erdoğan, uzun bir sürenin ardından ilk ziyaretini yarın Zonguldak’a yapacak. Erdoğan, temasları kapsamında lojistik üs konumundaki Filyos Limanı’nın açılışını yapacak. 3 bin metre rıhtım boyu, 2 bin 450 metre mendirek ve 25 milyon ton kapasitesi bulunan Filyos Limanı, Karadeniz’de bulunan doğalgaz rezervinin karaya çıkartılması için de kritik bir konumda bulunuyor.

ÜÇÜNCÜ BÜYÜK LİMAN

Doğalgaz arama ve tarama çalışmalarının merkezi haline gelecek olan Filyos Limanı, Türkiye’nin dünyaya açılan üçüncü büyük limanı olma özelliği taşıyor. Erdoğan’ın Filyos Limanı’nın kurdele kesim töreninde, sismik araştırma gemilerinin arama çalışmaları sonunda tespit ettiği yeni bir doğalgaz ve petrol keşfiyle ilgili müjde vermesi planlanıyor. Lojistik üs konumundaki Filyos Limanı, Kanuni ve Fatih Sondaj Gemilerinin yanı sıra sismik arama ve tarama gemilerine de ev sahipliği yapacak.

Projeyle yeni taşımacılık koridorları oluşturulması, İstanbul ve Çanakkale Boğazları’nın trafik yükünün azaltılması, nitelikli üretimin, uluslararası taşımacılık ve ticaretin artırılması planlanıyor. Filyos Limanı Türkiye’nin artan dış ticaretini karşılamak ve bölgesel bir aktarma merkezi olmasını sağlamak için planlanan üç büyük yatırımdan birini oluşturuyor.

RAFİNERİ KURULACAK

Filyos Limanı’nda Karadeniz’de keşfedilen doğalgaz rezervinin karaya çıkartılması için bir de rafineri kurulacak. Limanın bir bölümünün ayrıldığı rafinerideki çalışmaların tamamlanmasıyla Karadeniz’de bulunan doğalgazın, buradan dağıtımının yapılması planlanıyor. Erdoğan, Filyos Limanı’ndaki tören sırasında Kanuni Sondaj Gemisine canlı bağlantı da yapacak.

Karadeniz’deki hidrokarbon rezervlerini sondajla çıkartmak için Kasım ayında Filyos Limanı’na ulaşan Kanuni Sondaj Gemisi, mayıs ayı başında Sakarya Gaz Sahası’na hareket etmişti. Kanuni, Türkali-2 kuyusunda derin deniz kuyu testlerini yapıyor. Türkiye’nin üçüncü sondaj gemisi olarak TPAO envanterine katılan Kanuni, 227 metre uzunluğa, 42 metre genişliğe sahip ve 11 bin 400 metre derinliğe kadar sondaj yapabiliyor.

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