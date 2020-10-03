Filenin sultanından ‘güzel’ bir girişim

Gözde Yorgun, 1987 İstanbul doğumlu. Uzun yıllar profesyonel olarak Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Ups Spor Kulübü, İstanbul Büyük Şehir Spor Kulübü ve Beykoz Belediyesi Spor Kulübü’nde voleybol oynadı. Profesyonel olarakdevam etmese de spor hayatının önemli bir noktasında.

Milli voleybolcu Meryem Boz ile birlikte ‘Meryem Boz Spor Akademi’yi kuran Yorgun, plaj voleyboluyla da ilgileniyor.

Sporcu kimliğinin dışında da aile işleri Senso Kozmetik’in ikinci kuşak temsilcisi olarak şirket içi girişimcilik örneğini hayata geçiren Gözde Yorgun’la girişimcilik hayatını masaya yatırdık.

NASIL BİR AİLEDE BÜYÜDÜNÜZ?

Yaptıklarımızı destekleyen, mutlu, disiplinli ve her bireyin birbirine saygılı olduğu bir ailede büyüdüm. Özellikle babam, kardeşimi ve beni profesyonel sporcu olmamız konusunda yönlendirdi. Takım sporunun sayesinde özgüvenli, disiplini ve takım çalışmasını bilerek büyüdük.

NASIL BİR EĞİTİM ALDINIZ?



İlkokul ve ortaokul eğitimimi FMV Işık Okulları’nda tamamladım. Lise eğitimimi Yeni Yıldız Lisesi’nde devam ettim. İngiltere’ye ve Kanada’ya dil eğitimi için gittim. Yemek yapmaya çok merakım vardı bu yüzden aşçılık eğitim aldım. 2013 yılında Yeditepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünü bitirdim.

AİLEDE GİRİŞİMCİ VAR MI?



Babam Nadir Yorgun, uzun yıllardır Türkiye’de kozmetik sektöründe kişisel bakım ürünleri üretimi yapıyor. Marmara Kolonya markasının sahibi ve üreticisi.

Annem Hülya Yorgun için de tam bir girişimci diyebilirim. Yakın çevremizden gelen ricalarla evimizi dizi ve reklam film çekimlerine açmıştı. Bu istekler yoğunlaşınca dekorasyon tutkusunu işe çevirmeye karar verdi ve kendi işini kurdu. Beykoz’da sıfırdan üç villayı yaparak plato haline getirdi. Bu platoları dizi, reklam filmi için kiralama yapıyor. Annemin bir diğer girişimi olan Dream House Villas markası ile butik düğün, davet ve partilere ev sahipliği yapıyor.

OKURKEN ÇALIŞTINIZ MI?



Aile şirketimiz olduğu için küçüklükten fabrikada üretimde stajlar gördüm. Yaz dönemlerinde Çırağan Sarayı Kempinski Otel’de ve Ağaoğlu My City Hotel ve Les Ottoman’da staj yaptım. 2013 yılında üniversite son sınıfta aile şirketimizde çalışmaya başladım. İthalat bölümünde belli bir seviyeye geldikten kendimi sonra ihracat bölümünde buldum. 2 ülke ile teslim aldığım bayrağı şu anda 56 ülkeye ile taşımış durumdayım. Milli ve yerli üretim olan değerimizin dünyanın diğer ülkelerinde görmek gurur verici.

BU YENİ MARKA, GİRİŞİMCİLİK MACERASI NASIL BAŞLADI?



Dünyadaki gelişmeleri ve trendleri takip etmek üzere Hong Kong’ta yapılan Cosmoprof Asia Fuarı’nı ziyaret ettim. Ekip olarak yeni projeler ve Türkiye’ye getirebileceğimiz yeni ürünlerin araştırmasını yaptık. Dünyadaki yükselen trendlerine bakarak yeni bir alana girmemizin, halihazırda üretimini yaptığımız kolonyadaki uzmanlığımızı başka bir noktaya taşımaya karar verdik. Özellikle erkek kuaför ağına hitap etmek üzere bir proje geliştirdik. Çünkü kozmetik pazarında kadınlar için yüzlerce marka ve ürün olmasına rağmen erkekler için eksiklik olduğunu düşünüyorduk. Türkiye döndükten sonra hızlıca çalışmaya başladık. Çok iyi hazırlanıp, babama bir sunum yaptık. Ondan aldığımız destek ve güç bizi çok heyecanlandırdı. Hemen çalışmalara başladık. Hedef kitlemiz öncelikli olarak erkek kuaförleri olduğu için markanın adını Barber olarak belirledik. Ve yola çıktık. Senso Kozmetik’in genç ve dinamik markası Marmara Barber’ı kardeşim Görkem Yorgun ile birlikte kurduk. Sokak grafiti sanatından ilham alarak yarattığımız, kozmetik sektörüne yeni bir trend getiren Marmara Barber, erkek bakımında global bir marka oldu.

İHRACATA DA BAŞLADINIZ MI?

3 yıl içinde dünyanın birçok yerinde kozmetik fuarlarına katılarak ürünlerimizi tanıttık. 56 ülkeye ihracat ettiğimiz Marmara Barber, özellikle Amerika’da çok ilgi görüyor. İhracat markamız Marmara Barber’ı bu yıl Türkiye’de de tüketici ile buluşturduk.

KARŞINIZA ÇIKAN ENGELLERLE NASIL MÜCADELE ETTİNİZ, EDERSİNİZ?



Engel değil de büyük çekincelerimiz oldu tabii ki. Türkiye’nin en yüksek tonajlı kolonya fabrikasında hem kendi markalarımızı hem de fason olarak zincir marketlere kolonya üretimi yapıyoruz. Klasikleşen Marmara Limon Kolonyamız elli yıldır tüketici ile buluşuyor. Yeni bir marka yaratarak risk almaya babamı ikna etmemiz gerekiyordu. Babam bize inandı.

ARGE'NİZ VAR MI? NASIL BİR ÜRETİM SÜRECİNDEN GEÇİYORSUNUZ?



Şu anda kolonya, parfüm, after shave, tıraş jeli, sakal yağı, saç şekillendiricileri, tarak, tıraş fırçası ve profesyonel kullanım için berber aksesuarları seçeneklerimiz var. Ar-Ge çalışmalarımız doğrultusunda ilerleyen zamanlarda ürün yelpazemize yeni ürünler ekleyeceğiz.

GELİŞEN BİR PAZAR



NEDEN ERKEKLERE YÖNELİK?



Kozmetik pazarında kadınlar için yüzlerce marka ve ürün olmasına rağmen erkekler için eksiklik olduğunu düşünüyorduk. Erkek bakım ürünlerinin gelişen bir pazar olduğunu gördüğümüz için öncü markalardan biri olmak istedik. O yüzden erkek bakımı için ürünlerimizi üretmeye başladık. Ürünlerimizin sloganı ise “Being a barber taking care of the people” yani berber olmak insanlarla ilgilenmek demektir.

Erkeklerin büyük bir kısmı kişisel bakım ürünlerini marketlerden, online satış portallarından ve kuaförlerinden alıyor. Artık erkek kuaför salonlarının yerini barbershop’ları alacak gibi görünüyor. Türkiye’de de örneklerini görüyoruz. Biz de online satışlara başladık.

YETENEKLİ KIZLARI KEŞFE DEVAM



VOLEYBOLCU KIZLAR İÇİN NELER YAPIYORSUNUZ?

Milli voleybolcu Meryem Boz ile birlikte en büyük hayalimiz yetenekli genç kızları keşfedip, onların iyi bir voleybolcu olmasına destek olmaktı. Geçtiğimiz yıl bu hayalimizi gerçekleştirdik ve ‘Meryem Boz Spor Akademi’yi kurduk. Bu akademi ile voleybol alt yapısını yaygınlaştırmak, binlerce kız çocuğunu spor kültürüne kazandırmak istiyoruz. Bu akademi ile voleybol alt yapısını yaygınlaştırmak, binlerce kız çocuğunu spor kültürüne kazandırmak istiyoruz. Markamızın sosyal sorumluluk projelerinde desteğini göstermek istiyoruz