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Fibere 2022 yılında 1.5 milyar TL’lik yatırım

#Turkcell#Fiber İnternet#Yatırım
Fibere 2022 yılında 1.5 milyar TL’lik yatırım

Turkcell, fiber internet yatırımlarına Afyon, Uşak, Ordu ve Sivas ile devam ediyor. Dijital Türkiye için tüm ülkeyi fiber ağlarla örmeyi hedeflediklerini, gelecek yıl da 1.5 milyar lira ilave yatırım yapacaklarını açıklayan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, pandemiyle okul ve işin eve taşınmasıyla yüksek hızlı internete olan ihtiyacın arttığına dikkat çekti.

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Turkcell’in fiber yatırımlarını anlatmak üzere önceki gün Afyon’da düzenlediği basın toplantısında konuşan Erkan, yeni 4 il için 270 milyon lira ilave yatırım yaparak, toplam 28 ili; 110 bin yeni haneyle birlikte toplamda 4.4 milyon haneyi ışık hızında fiber internetle tanıştırmış olacaklarını söyledi. Son 10 yılda fiber altyapıya 7.6 milyar TL yatırım yaptıklarını, 2022 yılında 1.5 milyar lira daha ek yatırım yapacaklarını anlatan Erkan, son günlerde döviz kurunda yaşanan yükselişin yatırımlarını nasıl etkilediği sorusuna şöyle yanıt verdi: “Tabii ki kur hareketleri bizim yatırım bütçelerimizi de etkiliyor. Turkcell’in bütün grup olarak toplam yatırımlarının yaklaşık yüzde 70’i dövize bağlı yapılıyor. Fiber yatırımlarda döviz bağımlılığı mobile göre daha düşük ama yine de yüzde 30-40 arasında dövize bağlı olduğunu gözardı etmemek lazım.”

4.4 MİLYON HANE

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Yapılan yeni yatırımla birlikte Turkcell’in Türkiye genelindeki toplam fiber altyapı uzunluğunın 53 bin kilometreyi aşacağını, ulaştığı hane sayısının 4.4 milyona çıkacağını anlatan Erkan, “Turkcell’in fiber omurgası, bugün Türkiye’nin 81 ilinde mevcut ancak amacımız fiber seferberliği başlatarak Türkiye’nin dört bir yanına, evlere kadar gerçek fiber interneti ulaştırmak. Bunun için de bugün Afyon’da ilk kazmayı vurarak fiber atılım hamlesi başlattık. Afyon’la aynı anda Uşak, Ordu ve Sivas’ta da harekete geçerek altyapı çalışmalarımıza hız verdik. Çok yakında bu illerdeki bireysel ve kurumsal müşterilerimiz; Turkcell’in eve kadar giden ve 10 Gbps’ye kadar hızları destekleyen gerçek fiber internetini kullanmaya başlayacaklar” dedi.

YATIRIMI ORTAK YAPALIM

Gerçek fiberin ülkemizdeki 25 milyon haneye ulaşabilmesi için yatırımlarını hız kesmeden sürdüreceklerini belirten Murat Erkan, ancak fiberde diğer operatörlerle ve bu işe girmek isteyen yatırımcılarla ortak altyapı kurulması gerektiğini şöyle anlattı: “Sadece sabit internet erişimi için değil Türkiye’nin 5G’ye geçişi ile her alanda dijitalleşmesini hızlandırması için 1 milyon kilometre uzunlukta fibere daha ihtiyacımız var. Bu da 10-12 milyar dolarlık yatırım gerektiriyor. Ortak altyapıyı ortak bir sepete koyup hizmetleri tek bir altyapı şirketinde toparlamak ve servisleri ayrı şirketlerde yapmak en mantıklısı. İdeal olan bir altyapı şirketinin kurulması ve bizim gibi şirketlerin de servislerde rekabet etmesi.”

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#Turkcell#Fiber İnternet#Yatırım

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