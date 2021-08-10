Fenerbahçe’den rekorluk token

Fenerbahçe Spor Kulübü, kripto varlık işlem platformu Paribu ile işbirliği anlaşması yaptı. Kalamış’taki Faruk Ilgaz tesislerinde tanıtımı yapılan proje kapsamında oluşturulan ‘Fenerbahçe Token’leri de ön satışa sunuldu. Fenerbahçe Token’in maksimum arzının toplamda 190 milyon 700 bin adet olacağı açıklanırken basın toplantısı sırasında ön satışın başladığı tokenlere taraftarlar tarafından yoğun ilgi gösterildi. 30 liradan satılan 500 bin adetlik ‘seçenek 2’nin 30 saniyede tükendiği belirtilirken 15 liradan satılan tokenlerinde hızla bittiği aktarıldı. Fenerbahçe bu anlaşma ile dijital gelirlerini önemli ölçüde arttırmayı hedeflerken ilk aşamada 28 milyon token satışa sunulacak.

175 MİLYON TL HASILAT

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Paribu CEO’su Yasin Oral’ın katıldığı basın toplantısının hemen ardından yapılan KAP bildirimde ise Paribu’nun sözleşme gereği kulübe asgari 175 milyon lira tutarında hasılat taahhüt ettiği açıklandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, toplantı sırasında sözleşme gereği konuşulan gelirin daha da artacağını düşündüklerini söyledi. Dijital paraların hızla hayatımızın her alanına girdiğini anlatan Ali Koç, “Kurumlar ve markalar kendi tokenlerini çıkartıyor. Bir yandan da zaten çok kötü durumda olan futbol dünyası yeni gelir kalemleri yaratmak zorunda. Artık kombine, bilet, forma ve yayın gelirleri maksimum seviyeye gelmiş durumda. Bu noktada da dijital gelirler çok önemli konumda” dedi.

TEKLİFLER ARASINDA BÜYÜK FARK VAR

“Bu konuda atılan adımlarda geç kalındığını düşünebilirsiniz” diyen Ali Koç, “Daha önce dijital gelirlerin arttırılması için bazı çalışmalar yaptığımızı söylemiştik. Kesinlikle geç kalmadık. İyi ki bekledik. Dijital dünyaya geç girenler genellikle büyük avantajlar sağlamışlardır. Bu dünyada bazen beklemek size avantaj yaratır. Bizim şimdi aldığımız teklifle geçmiş dönemlerde aldığımız teklifler arasında çok büyük farklılıklar var. Bu süreçte yurt içinde ve yurt dışında 12 farklı şirket ile görüşmeler yaptık. Hepsi yetkin firmalardı. Geldiğimiz noktada çok iyi bir anlaşma yaptığımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

DİJİTAL TOHUMLARIN MEYVESİ

Bu alanlara henüz dahil olmamış ve dahil olmak isteyenlere seslenen Ali Koç, “Telefonlarınızı, tabletlerinizi hazır tutun. Fenerbahçe’nin bu alana girmesi ile burası çok daha cazip hale gelecek. Trene binememe durumu ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu işbirliğinin duyurulmasının ardından Paribu sitesinin trafiği 7 kat, yeni üye sayısı ise 5 kat artış göstermiş Paribu ile çıktığımız yolculuk dijital alanda ektiğimiz tohumlarım bir meyvesi olacak. Bu işbirliği de pazarı daha da büyütecek” diye konuştu.

‘BU 25 YILLIK BİR İŞBİRLİĞİ’

Bu projenin bir sponsorluk anlaşması olmadığını anlatan Başkan Ali Koç, “Bu 25 yıllık bir işbirliği anlaşması. Şirketler ticarette marka değeri yaratmak ve kullanıcılar ile markaları arasındaki bağlılıkları arttırabilmek için milyonlarca dolar yatırım yaparlar. Bu şirketlerin hedefledikleri değerlerin hepsi Fenerbahçe’nin kendisinde doğası gereği var. Önemli olan bu potansiyeli ticari değere dönüştürebilmek. Fenerbahçe’nin büyüklüğü ve marka değeri tokeninin de yüksek potansiyelli olmasını sağladı” dedi.

‘REGÜLASYON BU PLATFORMLARA YARAR’

Ali Koç, “Macun tüpten çıktı. Dijital dünyada düzenlemeler olacak. Eylül ayı gibi bir pilot uygulama gelebilir. Biz regülasyonların bu alanın büyümesine olumlu katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Yatırımcıyı koruyan aksiyonlar alınacak. Pasta daha da büyüyecek. Sektör daha güvenilir olacak” şeklinde konuştu.

YAYIN GELİRLERİNİ GEÇER Mİ?

Toptantı sırasında Başkan Ali Koç’un üzerinde bir kaç kez durduğu nokta da tokenlerden elde edilecek gelirlerin büyüklüğü idi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Koç, “Bu konuda şimdilik kesin bir miktar söyleyemeyiz. Ancak hedeflediğimizin de ötesinde olacağını düşünüyoruz” dedi. Koç ayrıca şu noktanın altını çizdi: “Bu konudaki asıl hedefimiz dijital gelirlerin artmasının yanında token gibi yerlerden gelen gelirlerin yayın gelirlerini yakalaması, geçmesi. Hayalim buradan gelen paraların maaş bütçelerinin bir kısmını karşılaması. Ayrıca bu tokenlerı satın alan taraftarlarımız ileride kulübün faaliyetlerini daha yakından takip edecek. Belki de Fenerbahçe’nin sporcularını bir sonraki olimpiyatlarda yerinde takip edecek.”

‘HARCAMA LİMİTLERİNE YANSIYACAK’

Platformda yapılacak her işlemden komisyon alındığını ancak kulübün o noktada dahili olmadığını bildiren Ali Koç, “Buradan gelecek para anlaşma gereği arz süresi kapandıktan 3 gün sonra gerçekleşecek. Yani kasaya girecek. Taken gelirlerinin borç defterini büyütmeyeceğini de söylemek isterim. Borç defterine olumlu bir yansıma olacak. Zaten harcamalar konusunda belirli limitler var. Bunlar olmasaydı eski mantıkla transferlere harcanabilirdi. Gelirler bu limitlere de yansıyacak” dedi.

‘ORMANLAR İÇİN HEPİMİZ MÜCADELE ETMELİYİZ’

Orman yangınları konusuna da değinen Ali Koç, “Ülkemizin doğal ormanları yandıkça, bunları izledikçe üzüntümüz artıyor. Çaresizliğimiz artıyor. Bu çaresizlik insanı kahrediyor. Bu bölgeleri ormanlık vasfında tutmak için hepimiz mücadele etmeliyiz. Devletimizin göstereceği alanlarda sporcularımızla gidip aktif rol alacağız. Yardımları tespit edip paylaşacağız” dedi.

HEM ZAMAN HEM MİKTAR REKORU

Bu projenin çok iyi bir matematikle hazırlandığını söyleyen Paribu CEO’su Yasin Oral, “Dünyada bu kadar kısa sürede bu miktarda taraftar token satışı olmamıştı” dedi. Ayrıca Oral, Hürriyet’ten Süleyman Arat’a “Bu satış bir dünya rekoru. Bir seçenek 30 saniyede diğer seçenek 1.5 saatte tamamen tükendi. Bu hem zamanlama hem de miktar olarak rekor” açıklamasında bulundu. Oral toplantıdaki açıklamalarında ise “190 milyon 700 bin Fenerbahçe adet token 25 yıl içerisinde arz edilecek. 190 milyon 700 bin tokenden 90 milyon 700 bin adedi 25 yıl boyunca yakılacak. Hedefimiz bu” dedi. Ethereum altyapısı kullanılarak ERC20 üzerinden token çıkarıldığını belirten Oral, “Bu sayede Fenerbahçe tokenleri global borsalarda hiç sorun yaşamadan listelenebilecek. Bu projenin işlemesi açısından çok iyi bir şey. Bugün ERC20 üretildi ama Paribu teknolojik anlamda tüm desteğini vereceği için yarın bilinen tüm ağlarda üretilip sunulması sağlanacak. Bu da yine aynı şekilde Fenerbahçe’nin teknolojiyle iç içe yaşayacağının, sadece bugünün projesi olarak bakmadığının, yarının projesi olarak kodladığının bir göstergesi” dedi. Oral, White Paper yani ‘Fenerbahçe Token’ projesinin tüm detaylarının açıklandığı, projenin anayasası denilebilecek dökümanın 25 yıllık sürece ilişkin tüm bilgileri içerdiğini söyledi.

PERFORMANSA GÖRE DEĞER KAZANACAK

Fenerbahçe tokenleri kulübün performansına bağlı olarak değer kazanacak. Örneğin, futbol takımı her galibiyet aldığında 10 bin, şampiyon olduğunda 500 bin token yakılacak. Bu Avrupa başarısında 1 milyon 907 bin adet olacak. Bu diğer branşlarda da uygulanacak. Böylece belirli bir miktar token yakıldıkça kalan tokenlerin değeri artacak.

9 AY BOYUNCA SATIŞ YAPILMAYACAK

Fenerbahçe Token, piyasaya 2 seçenek halinde sunuldu. 1 FB Token’ın 15 TL olarak satışa sunalacağı seçenekte 9 ay boyunca transfer ve satış işlemi yapılamazken, tokenler işleme 15 Mayıs 2022’de açılacak. İkinci seçenekte ise 1 FB Token 30 TL’den satışa sunulacak ve FB/TL markette açıldığı anda işleme konulabilecek.

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