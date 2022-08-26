Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Fed Başkanı Powell'dan yüksek enflasyon mesajı

Güncelleme Tarihi:

#Fed#Jerome Powell#Piyasa
Fed Başkanı Powelldan yüksek enflasyon mesajı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2022 17:17

Fed Başkanı Powell, Jackson Hole sempozyumundaki konuşma yaptı. Powell "Enflasyon yüksekken ekonomi tam potansiyeline ulaşamaz" dedi.

Haberin Devamı

ABD'yi etkisi altına alan enflasyonun düşürülmesi için faiz artırımları devam ederken piyasalar Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugün Jackson Hole'de yapacağı açıklamaya odaklanmıştı.

Powell, yüksek enflasyonla ekonominin tam potansiyeline ulaşamayacağını ancak ABD ekonomisinin güçlü temel ivmeye sahip olduğunu söyledi.

Powell'ın açıklamaları şöyle:

Fiyat istikrarını yenide tesis etmek biraz zaman alacak. Fiyat istikrarını yenide tesis etmek Fed' araçlarının güçlü şekilde kullanılması gerekiyor. İş gücü piyasalarında bir miktar yumuşama görülmesi, hane halklarının bir acı çekmeleri büyük olasılık. Eylül toplantısında faiz artırımı kararı tamamen Temmuz toplantısı sonrası gelen verilere bağlı olacak. Fiyat istikrarını yeniden tesis etmenin bir süre için sınırlayıcı bir politikayı devam ettirmeyi gerektirmesi büyük olasılık.

Haberin Devamı

Fed, duruşunu işini bitirene kadar devam ettirmeli. ABD ekonomisi net bir şekilde yavaşlıyor, ancak güçlü bir temel ivmeye sahip. Temmuz ayı enflasyon okumalarını memnuniyetle karşıladık, ancak bizim ihtiyacımız olan enflasyonun aşağı doğru gittiğine güven.  Enflasyon ne kadar uzun süre yüksek kalır ise, kemikleşmesi olasılığı o kadar artar.Merkez bankalarının ana sorumluluğu enflasyonu düşürmek.

Uzun vadeli enflasyon bekleyişleri iyi çıpalanmış görünüyor. Enflasyon yüksekken ekonomi tam potansiyeline ulaşamaz.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fed#Jerome Powell#Piyasa

BAKMADAN GEÇME!

Maçları, dizileri ve filmleri korsan sitelerden izleyenler dikkat Bir şey ücretsizse ücret siz oluyorsunuz

Maçları, dizileri ve filmleri korsan sitelerden izleyenler dikkat! 'Bir şey ücretsizse ücret siz oluyorsunuz'

#Korsan Yayın
Pasif içicilikle ilgili bildiklerinizi unutun: Üçüncü el duman İçmeyenler sigaradan nasıl etkileniyor | 9 SORU 9 YANIT

Pasif içicilikle ilgili bildiklerinizi unutun: Üçüncü el duman! İçmeyenler sigaradan nasıl etkileniyor? | 9 SORU 9 YANIT

#Üçüncü El Sigara Dumanı
İkiziniz her an sokakta karşınıza çıkabilir Neden benziyoruz sorusunun yanıtı bilim insanlarını bile şaşırttı

'İkiziniz' her an sokakta karşınıza çıkabilir! 'Neden benziyoruz?' sorusunun yanıtı bilim insanlarını bile şaşırttı

#Doppelgänger

BAKMADAN GEÇME!

Maçları, dizileri ve filmleri korsan sitelerden izleyenler dikkat Bir şey ücretsizse ücret siz oluyorsunuz

Maçları, dizileri ve filmleri korsan sitelerden izleyenler dikkat! 'Bir şey ücretsizse ücret siz oluyorsunuz'

#Korsan Yayın
Pasif içicilikle ilgili bildiklerinizi unutun: Üçüncü el duman İçmeyenler sigaradan nasıl etkileniyor | 9 SORU 9 YANIT

Pasif içicilikle ilgili bildiklerinizi unutun: Üçüncü el duman! İçmeyenler sigaradan nasıl etkileniyor? | 9 SORU 9 YANIT

#Üçüncü El Sigara Dumanı
İkiziniz her an sokakta karşınıza çıkabilir Neden benziyoruz sorusunun yanıtı bilim insanlarını bile şaşırttı

'İkiziniz' her an sokakta karşınıza çıkabilir! 'Neden benziyoruz?' sorusunun yanıtı bilim insanlarını bile şaşırttı

#Doppelgänger