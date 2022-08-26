Fed Başkanı Powell'dan yüksek enflasyon mesajı

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ABD'yi etkisi altına alan enflasyonun düşürülmesi için faiz artırımları devam ederken piyasalar Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugün Jackson Hole'de yapacağı açıklamaya odaklanmıştı.

Powell, yüksek enflasyonla ekonominin tam potansiyeline ulaşamayacağını ancak ABD ekonomisinin güçlü temel ivmeye sahip olduğunu söyledi.

Powell'ın açıklamaları şöyle:

Fiyat istikrarını yenide tesis etmek biraz zaman alacak. Fiyat istikrarını yenide tesis etmek Fed' araçlarının güçlü şekilde kullanılması gerekiyor. İş gücü piyasalarında bir miktar yumuşama görülmesi, hane halklarının bir acı çekmeleri büyük olasılık. Eylül toplantısında faiz artırımı kararı tamamen Temmuz toplantısı sonrası gelen verilere bağlı olacak. Fiyat istikrarını yeniden tesis etmenin bir süre için sınırlayıcı bir politikayı devam ettirmeyi gerektirmesi büyük olasılık.

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Fed, duruşunu işini bitirene kadar devam ettirmeli. ABD ekonomisi net bir şekilde yavaşlıyor, ancak güçlü bir temel ivmeye sahip. Temmuz ayı enflasyon okumalarını memnuniyetle karşıladık, ancak bizim ihtiyacımız olan enflasyonun aşağı doğru gittiğine güven. Enflasyon ne kadar uzun süre yüksek kalır ise, kemikleşmesi olasılığı o kadar artar.Merkez bankalarının ana sorumluluğu enflasyonu düşürmek.

Uzun vadeli enflasyon bekleyişleri iyi çıpalanmış görünüyor. Enflasyon yüksekken ekonomi tam potansiyeline ulaşamaz.