Fatih Birol’a LegIon D’Honneur nişanı... Elysee Sarayı’nda özel tören ile Macron takdim etti

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Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol’a, Elysee Sarayı’nda düzenlenen özel bir tören ile önceki gece Fransa Cumurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından ‘Legion d’Honneur’ nişanı takdim edildi.

Törene, Fransa eski Başbakanı Laurent Fabius ve Fransa Enerji Bakanı Agnes Pannier-Runacher’in yanı sıra, Türkiye’nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer’in de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkenin büyükelçileri, siyasetçiler ve iş insanları katıldı. Törene katılanlar arasında Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ve Galatasaray Yönetim Kurulu’nu temsilen Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Akil da yer aldı. Törene ayrıca Fatih Birol’un yakın çalışma arkadaşları da katıldılar.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı’nda nadir olarak düzenlenen özel bir tören ile Şeref Nişanı olarak da bilinen ‘Legion d’Honneur’ nişanını Fatih Birol’a bizzat takdim etti.

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Birol, 1802 yılından bu yana Fransız hükümeti tarafından üstün başarılı kişileri ödüllendirmek amacıyla verilen en üst düzey nişan olan ‘Legion d’Honneur’e, “dünya iklim ve enerji konularına olan olağanüstü katkıları nedeniyle” layık görüldü.

MACRON’DAN ÖVGÜLER

Macron, Fatih Birol’a nişanı takdim ederken yaptığı oldukça samimi tondaki konuşmasında, “Fatih Birol, her türlü zorluğa meydan okumaya hazır, çok üst düzey bir hatip, siyasetçi ve takım kaptanı. Her zaman çalışma arkadaşlarının sorunlarına çözüm üreten, empati kabiliyeti ve standartları çok yüksek biri. Aynı zamanda hümanist değerleri de oldukça güçlü, tıpkı ihtiyaç sahibi olan yoksul hastalara destek olan doktor babası gibi. Fatih Birol’un iki tutkusu var: Bunlar enerji ve Galatasaray” dedi.

TIME Dergisi’nin ‘Dünyanın en etkili 100 kişisi’ listesinde yer alan Fatih Birol, Japon İmparatoru’ndan Yükselen Güneş Nişanı; İsveç Kralı’ndan Kutup Yıldızı Nişanı; Avusturya, Almanya ve İtalya’dan en yüksek ‘Başkanlık nişanları’ dahil olmak üzere, çok sayıda devlet nişanının da sahibi.

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NAPOLYON’DAN BU YANA VERİLİYOR

Légion d’Honneur, ya da tam adı ile Fransızca Ordre national de la Légion d’honneur, Napolyon Bonapart’ın 19 Mayıs 1802 tarihinde imzaladığı bir kanun ile oluşturulmuş Fransız nişanı. Légion d’honneur Fransa’nın en yüksek dereceli sivil nişanı. ‘Legion d’Honneur’ nişanını bugüne kadar Türkiye’den alanlar arasında Ekrem Akurgal, Celal Atik, Behiç Erkin, Nilüfer Göle, Hicri Fişek, Ümit Boyner, Ara Güler, Zülfü Livaneli, Sakıp Sabancı, İnan Kıraç, Oya Eczacıbaşı ve Güler Sabancı gibi iş, sanat ve edebiyat dünyasından isimler bulunuyor.

TÖREN SONRASI NE DEDİLER

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Türkiye’nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer “Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Fransa devletinin dünyada ve Fransa’da üstün başarı gösterdiği şahsiyetlere verdiği ‘Legion d’Honneur’ nişanını sayın Fatih Birol’a taltif etmesi, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak benim açımdan çok gurur verici bir olaydır. Buna tanıklık etmiş olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bu töreni sayın Fatih Birol’un dünyada ne kadar tanındığını, ne kadar itibar gördüğünü ve ne kadar takdir edildiğini gösteren önemli bir tören olarak değerlendiriyorum.”

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı “Fatih bey dünya çapında bir kişi ve onu tanıyor olmaktan, onun yanında olmaktan gurur duyuyorum. Bugün de Fatih Bey bize yine bir başka gurur yaşattı. Her zaman uluslararası camiada başarılarıyla gururlanıyoruz. Bugün de ‘Legion d’Honneur’ alarak gurur verdi bize. Ayrıca da Fransa Cumhurbaşkanı Macron kendisi hakkında çok güzel şeyler söyledi. Hepsini hak ediyor Fatih bey.”

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Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Büyükelçi Hakkı Akil “Bugün Türkiye için gerçek bir gurur günüydü. Fatih Bey’in bu ödülü alması ve hakkında söylenenler bütün Türk milletini gururlandıracaktır. Bizim yollarımız Fatih Birol ile 2000 senesinde kesişti ve ikimizin de ortak bir sevgisi, aşkı vardı; enerji ve Galatasaray. Fatih Birol, enerjide en üst basamaklara çıktı dünyada. Galatasaray da onu utandırmadı. Aynı şekilde devam etti. Ben de ikisinin de büyük dostu olarak bu gururu hem Galatasaray’da, hem enerji alanında Fatih Bey ile birlikte yaşadım. Tekrar teşekkür ederim Fatih Birol’a bize bu günleri yaşattığı için.”

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