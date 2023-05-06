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Fatih, Amasra-3’te sondaja başladı

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#Fatih#Sondaj#Amasra 3
Fatih, Amasra-3’te sondaja başladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2023 17:26

TPAO yaptığı açıklamada "Türkiye’nin gururu Fatih, Amasra-3’te! Fatih Sondaj Gemisi, Sakarya Gaz Sahası’ndaki yeni tespit kuyusu Amasra-3’te sondaja başladı. Enerjide Bağımsız Türkiye hedefiyle karada ve denizde arama çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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Türkiye'nin milli imkanlarıyla kurduğu dünyanın en gelişmiş doğal gaz ve petrol arama platformlarından olan Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'de yeni sondaj çalışmalarına başladı.

710 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin keşfinin yapılıp, sondajı gerçekleştirildikten sonra ulusal gaz sistemine de bağlantısı gerçekleştirildi ve 1 ay boyunca ücretsiz doğal gaz ile 12 ay süreyle her ay 25 metreküp doğal gaz ücretsiz olarak vatandaşların kullanımına sunuldu.

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Bugün ise Türkiye Petrolleri A.O. Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de yeni sondaja başladığını açıkladı. Fatih Gemisi Amasra 3 kuyusunda sondajda bulunuyor.

TPAO yaptığı açıklamada "Türkiye’nin gururu Fatih, Amasra-3’te! Fatih Sondaj Gemisi, Sakarya Gaz Sahası’ndaki yeni tespit kuyusu Amasra-3’te sondaja başladı. Enerjide Bağımsız Türkiye hedefiyle karada ve denizde arama çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

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#Fatih#Sondaj#Amasra 3

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