‘Fahiş Fiyat Kurulu’ geliyor

AK Partili milletvekilleri tarafından komisyona sunulan önergeye göre, fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve haksız fiyat için bir değerlendirme kurulu oluşturulacak. Kurulda, Ticaret Bakanlığı’nın yarı sıra, Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı gibi bakanlık temsilcileri ve TOBB, TESK gibi kurumlardan temsilciler olacak. Kurulun toplam üyesi 13 olacak. Salt çoğunlukla karar alacak kurul tarafından verilecek cezalar 10 bin liradan 500 bin liraya kadar çıkabilecek. Komisyonda, fahiş fiyat tartışması da yaşandı. İyi Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, “Fahiş fiyat nedir” diye sorarken, Ticaret Bakanlığı yetkilileri bu soruya “Yüzde 100’lük artış” yanıtını verdi. Firmaların bu durumda haklı gerekçeler sunması halinde itirazları dikkate aldıklarını söyleyen yetkililer, “Biz şu anda da ceza veriyoruz ancak yönetmelikle olduğu için cezalar iptal edilebiliyor” diye konuştu. CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi de “Bu serbest piyasaya aykırıdır” ifadelerini kullandı.

VARLIK FONU DÜZENLEMESİ

Türkiye Varlık Fonu’nun yapacağı yatırımlarda muaf olacağı düzenlemeleri içeren madde de kabul edildi. Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, “Stratejik ve büyük ölçekli firmalarda yaşanan 3-5 aylık sermaye ve nakit akışıyla ilgili sorunları çözmek için bu düzenlemeyi getiriyoruz” dedi. Stratejik ve büyük ölçekli firmalara katkı verirken Varlık Fonu’nun mali durumunun nasıl etkileneceği sorusuna da yanıt veren Sönmez, “Varlık Fonu nakit sıkıntısı yaşamıyor. Dünyada 70 trilyon dolar bono var. Bunun 15-16 trilyon doları negatif getiride. Herhangi bir nakte ve krediye ulaşma sorunumuz yok. Varlık Fonu’nun bir borçlanma sorunu yoktur. Sermaye yatırımı tarafında geniş bir menü var. O meünün tamamını uygulamayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

HEPİMİZ MÜCADELE ETMELİYİZ

Teklifin tümü üzerindeki CHP grubu adına söz alan Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, “Dünya savaşı koşullarını yaşıyoruz. Hep beraber fedakârlık yapmamız, muhalefet, iktidar demeden mücadele etmemiz gerekiyor” diye konuştu. İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu da, ücretsiz izne ayrılan işçilere aylık 1.177 liralık nakdi ücret desteğinin yeterli olmadığını, arttırılması gerektiğini söyleyerek, teklifi yeterli görmediklerini ancak desteklediklerini ifade etti.