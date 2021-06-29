Facebook'un değeri 1 trilyon doları geçti

Google, Apple, Microsoft ve Amazon’dan sonra Facebook da değeri bir trilyona ulaşan teknoloji şirketleri arasındaki yerini aldı.

Facebook, gelirinin neredeyse tamamını Facebook ve Instagram sosyal ağlarının kullanıcılarına gösterilen kişiselleştirilmiş reklamlardan elde ediyor. Şirket ayrıca, sanal gerçeklik kulaklıkları ve akıllı gözlükler gibi ürünler geliştirdiği gelişen bir donanım işine de sahip.

Facebook, ilk halka arzını 2012 yılının mayıs ayında gerçekleştirmişti. 2018 yılında ise Cambridge Analytica skandalı ile sarsılan şirketin hisseleri yüzde 19’luk bir kayıp yaşamıştı.

Skandallara rağmen Facebook toparlanabildi ve kullanıcı tabanını büyütmeye ve kullanıcı başına ortalama gelirini istikrarlı bir şekilde artırmaya devam etti. Hisse senedi fiyatı 27 Temmuz 2018'den bu yana yüzde 90'dan fazla arttı.

Şirketin değerinin 1 trilyon doların üzerine çıkması ile Mark Zuckerberg dünyanın en zengin insanları listesinde 4. sıraya kadar yükselse de daha sonra Bill Gates'in gerisine düşerek 5. sıraya geriledi.

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