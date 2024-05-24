F1 pistinde tahliye çıkmazı: ‘Türkiye F1’i kaçırabilir’

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Formula 1 pistinin bulunduğu Tuzla’daki İstanbul Park arazisinin ihale sürecinin tamamlanmasının ardından gözler, ihalede şart koşulan F1 yarışlarının yeniden Türkiye’de düzenlemesiyle ilgili gelişmelere çevrildi. Ancak süreçle ilgili endişeler dile getiriliyor. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve ihaleyi kazanan şirket, kira sözleşmesi 2023 yılında sona eren Intercity’nin pisti tahliye etmemesinin Türkiye’nin F1’e ev sahipliği yapma ihtimalini zorlaştırdığı konusunda hemfikir. Intercity ise tahliye süreciyle ilgili net bir açıklama yapmazken, ihale şartnamesinde yer alan ‘yeni kiracının 30 gün içerisinde F1 yönetimiyle yarışın İstanbul’da yapılması için imzaları atması’ maddesini hatırlatıyor.

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‘ZATEN 10 AY ÖNCE ÇIKMALIYDI’

Süreçle ilgili sorularımızı yanıtlayan TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, “İhalenin resmen sonuçlanmış olmasının ardından, eski kiracının pistten bir an evvel tahliye edilmesi gereken bir aşamadayız. İhalenin sonuçlanması ve tahliyenin gerekliliği, aslında birbirinden bağımsız konular. İhale sonuçlanmasaydı bile eski kiracının, zaten 18 Temmuz 2023 itibarıyla pisti tahliye etmesi gerekiyordu. Bu bağlamda açıkçası ihalenin sonuçlanması veya kazananın kim olduğunun bizim açımızdan çok önemi yok. Zira Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün bu konuda gerekli incelemeleri yapmış olduğuna eminiz” dedi.

Eren Üçlertoprağı

İhaleyi kazanan firmanın F1 CEO’su Stefano Domenicali ile görüştüğünü hatırlatan Üçlertoprağı, “TOSFED açısından da yönetiminde yer aldığımız Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) nezdinde Formula 1’in yeniden İstanbul’a geri dönebilmesi adına, üzerimize düşen her türlü görevi üstlenmeye hazırız. Özellikle FIA nezdinde, başkan seviyesinde görüşmelerimize ve yarışı sportif olarak onaylayacak olan konseydeki lobi çalışmalarımıza, geçen seneden bu yana hız verdik. Bu noktada, ilk ve en acil adım olarak pistin tahliyesinin tamamlanması gerekiyor. Ancak sözleşmesi geçen sene bitmiş olan eski kiracı şirket, yeni ihalenin üzerinden neredeyse 2 ay geçmesine rağmen pisti halen terk etmedi” yorumunu yaptı.

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‘BÜYÜK FIRSATLAR KAÇIYOR’

“F1 yönetimiyle sözleşme aşamasına geçilmeden önce pistin yurtdışından gelecek uzmanlar tarafından teftişten geçirilerek yarış yapılabilecek kondisyonda olduğunun onaylanması gerekiyor” diyen TOSFED Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Pistin bakımsız bırakıldığı ve tahliyesinin geciktiği her gün, Formula 1’in ülkemize geri dönüş ihtimali zayıflıyor. Özetle pist tahliye edilmeden, Formula 1 ile sözleşme imzalamak, mümkün değil. Formula 1 takvimine girmek, zaten çok zor; çünkü takvimdeki mevcut ülkeler uzun kontratlarla yarış yapıyor, çok sayıda yeni ülke de sırada bekliyor. Artık daha fazla zaman kaybetmememiz gerekiyor. Bir yandan da daha fazla kamu zararı oluşmaması adına, pistin bir an önce, tahliye edilmesi büyük önem taşıyor. Kişisel çıkar ve hırslar yüzünden hem spor zarar görüyor hem de ülke tanıtımı adına büyük fırsatlar kaçıyor.”

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‘İLERLEMEKTE ZORLANIYORUZ’

-2 NİSAN’da düzenlenen ihaleye sadece Can Bilim Eğitim Kurumları AŞ girmiş ve İstanbul Park arazisinin 30 yıllığına yeni kiracısı olmuştu. Şirket adına açıklamalarda bulunan Lale Cender, 6 Mayıs Pazartesi günü Habertürk’e yaptığı açıklamada yeni sözleşme için imzaların atıldığını belirterek, “Yarın pist ve arazisinin bize teslim edilmesi gerekir” demişti. İhale şartnamesine göre yeni kiracının sözleşme imzalandıktan sonraki 30 gün içerisinde F1 yönetimiyle 2026’da yarışın İstanbul’da yapılması için anlaşması gerekiyordu.

CEO İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Sürenin dolmasına kısa süre kala henüz bir anlaşma imzalanmazken Lale Cander, geçtiğimiz günlerde Motorsport Türkiye’ye yaptığı açıklamada, “Pistin bize teslim edilmesinin geciktiği her gün Formula 1’i de bizden uzaklaştırıyor. 2026 takvimi için çabalıyoruz fakat bu inanılmaz gasptan dolayı ilerlemekte zorlanıyoruz. Fakat artık bir hafta içerisinde bu sorunun çözüleceğine inanıyorum” dedi. Cender, ayrıca geçen hafta sonu düzenlenen İtalya’daki yarışta F1 CEO’su Domenicali ile bir görüşme de gerçekleştirdi. Pistin eski kiracısı Intercity’nin sahibi Vurak Ak ise, Hürriyet’in tahliye süreciyle ilgili görüş talebine yanıt vermezken, şirketin sosyal medya hesabından, “Yeni kiracı 6 Haziran 2024’e kadar F1 ile sözleşme imzalayamazsa ihale iptal edilmeli” açıklaması yapıldı.

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INTERCITY’DEN AÇIKLAMA: 6 HAZİRAN’A KADAR F1’LE İMZA ATILMAZSA İHALE İPTAL EDİLMELİ

-INTERCITY, dün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “F1 sözleşmesinin pistin kira sözleşmesi imzalandıktan sonra bir ay içerisinde imzalanması zorunludur. F1 ile imzalanacak sözleşmenin tesisin teslimi ile hiçbir ilgisi yoktur. İhale şartnamesi ve tarafların beyanlarından hareketle, F1 sözleşmesinin son imza tarihinin 6 Haziran 2024 olduğu açıktır. Formula 1 sözleşmesinin 6 Haziran 2024 tarihine kadar imzalanmasını, aksi halde ihalenin iptal edilmesini bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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VAKIFLAR’DAN PİST İÇİN İNCELEME TALEBİ GELDİ

-TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, “Vakıflar Genel Müdürlüğü, kısa süre önce federasyonumuzdan teknik bir komisyon vasıtasıyla pistin son durumunun tespit edilmesi konusunda resmi yazıyla talepte bulundu. Biz de devletimizin menfaatine olan böyle bir inceleme için görev alacağımızı memnuniyetle ifade ettik. Federasyon olarak bizim yapacağımız bu ön inceleme ve tespit olmadan, FIA veya Formula 1 yetkililerinin ülkemize gelmeyeceklerini de biliyoruz” ifadelerini kullandı.