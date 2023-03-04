EYT’liler emeklilik kuyruğuna girdi: e-devletten başvuru imkânı getirildi

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Başvurular SGK tarafından dün alınmaya başladı. Bu ay içinde yapılacak başvurular nisandan geçerli olmak üzere dikkate alınacak. E-Devlet’ten de başvuru yapılabilecek.

ADIM ADIM E-DEVLET’TEN BAŞVURU

- turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet sistemine giriş yapılır.

- Arama kısmına aylık/emekli/gelir kelimelerinden herhangi biri yazılarak ekrana gelen Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi bağlantısına tıklanır.

- Gelen ekranda “Yeni Başvuru” tıklanır.

- Tahsis talep türü olarak “Yaşlılık Aylığı” seçilir.

- SSK kapsamında aylık talep ediyorsanız, 4/A SSK, BAĞ-KUR kapsamında aylık talep ediyorsanız 4/B BAĞKUR seçilir ve altta yer alan “Başvur” butonu tıklanır.

- TC Kimlik Numarası ve ad-soyad bilgileri ekrana otomatik olarak gelir. Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek, açıklama kısmına talep edilen şube yazılır.

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- İletişim bilgileri kısmında cep telefonu numarası başına sıfır eklenmeden yazılmalı. E-Posta adresi de eklenebilir.

- Adres bölümünde ikametgâh bilgisi ekrana otomatik olarak gelir. Tebliğin farklı bir adrese gönderilmesinin talep edilmesi halinde; farklı adres kısmına yeni adres yazılmalı. Yazılmış olan yeni adresin il ve ilçe kısımlarının da doldurulması gerekir.

- BAĞKUR, Emekli Sandığı, Banka Sandığı veya yurtdışından aylık alınması durumunda, “Aylık alıyor mu?” Kutucuğunda yer alan “Evet” ya da “Hayır” seçeneklerinden herhangi birinin mutlaka işaretlenmesi gerekir. İleri butonu ile bir sonraki sayfaya geçiş yapılarak Başvur kutucuğu tıklandığında, başvuru SGK’ya gönderilir.

DEPREMZEDELER EYT KUYRUĞUNDA

- EYT’ye ilişkin kanunun Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından tüm yurtta vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) il müdürlüklerine akın etti. Emekli adayları binaların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Hatay’da depremzedeler sabah erken saatlerde SGK binaları önünde kurulan çadırların önünde kuyruğa girdi. İzdiham olmaması için vatandaşların 31 Mart’ta son bulacak başvurularını e-Devlet üzerinden yapması istendi.