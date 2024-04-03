Evini kiraya verenler dikkat: Kira beyannamesinde son gün 5 Nisan

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Sürecin önemli başlıkları şunlar:

-2023 yılı için istisna tutarı 21 bin lira. 21 bin liranın üzerinde gelir elde edenler kira gelirini beyan etmek zorunda.

-Konutlardan elde edilen kira gelirleri süresinde beyan edilmez veya eksik beyan edilirse, 2023 yılı için belirlenen 21 bin liralık istisnadan yararlanılamıyor. İstisna tutarının üstünde kira geliri elde edenler ise beyan edilen kira gelirinden 21 bin lirayı düşebiliyorlar.

-Bir konuta birden fazla kişinin ortak olması halinde, bu konuttan elde edilen kira gelirlerinin vergilendirilmesinde, 2023 takvim yılı için belirlenen 21 bin liralık istisna tutarı her bir ortak için ayrı ayrı uygulanıyor.

-Beyannameler; Hazır Beyan Sistemi aracılığıyla internet ortamından, Dijital Vergi Dairesi (Hazır Beyan Sistemi) aracılığıyla internet ortamından ve vergi dairesinden verilebiliyor.

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- Kira vergisinin ikinci taksidinin temmuz ayında ödenmesi gerekiyor.

ŞİMŞEK’TEN 5 NİSAN HATIRLATMASI

-Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın, idari kayıtları (tapu, MERNİS vb.) ve teknolojik imkânları en üst düzeyde kullanarak kira geliri elde edip beyanname vermeyen mükellefleri tespit etmeye yönelik çalışmaları titizlikle sürdürdüğünü vurguladı. Şimşek, “Denetim planına aldığımız 1.2 milyon gayrimenkulden bugüne kadar yaklaşık 420 bininde yerinde tespitte bulunduk. Saha denetimlerimize ve mükelleflerimizi bilgilendirmeye devam ediyoruz. 2023 yılı istisna tutarı olan 21 bin TL üzerinde kira gelirine sahip mükelleflerimize herhangi bir yaptırıma maruz kalmamaları için 5 Nisan tarihine kadar beyanname vermeleri gerektiğini hatırlatıyoruz” dedi.