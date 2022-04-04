‘Evim’den Bentley çıktı! Sistem nasıl işliyor?

Haberin Devamı

BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), geçen temmuzda 21 tasarruf finansman şirketine yönelik tasfiye kararı aldı. Karar sonrası, anılan şirketler TMSF denetimine geçti. Tasfiye sürecini yöneten Fon, ilgili 21 şirkete ait varlıkların satışı için de düğmeye bastı. Fon, varlık satışları ve ilgili şirketin kasasındaki paraya göre, tasarruf sahiplerine ödeme yapacak.

İKİ ŞİRKETİN 37 OTOMOBİLİ

TMSF yönetiminde bulunan Hedefevim Gayrimenkul Otomotiv ve Tic. AŞ ile Finansevim Otomotiv AŞ’nin adlarına kayıtlı 37 aracın satışı için ihaleye çıkıldı. Her iki firmaya ilişkin ihale listesine bakıldığında dikkat çekici markaların olduğu görülüyor. Nakit parası olmayan veya kredi çekme imkânı bulunmayan dar gelirli ailelerin küçük birikimlerle ev veya otomobil sahibi olmak için ilgili şirketlere yatırdığı paralarla, çok sayıda Mercedes-Benz, Audi, Porsche ile geçen yıl Türkiye’de sadece 11 adet satılan Bentley marka otomobil alındığı anlaşıldı.

Haberin Devamı

PORSCHE SATILDI

Hedefevim’e ait 9 otomobil için 31 Mart’ta ihale düzenlendi. Listede, biri 1 milyon 850 bin TL, diğeri 3 milyon TL’lik 2 Mercedes-Benz ile 2 milyon 600 bin TL değerindeki bir Porsche ve 3 milyon TL’lik bir Bentley yer aldı. 9 araçlık listede birer adet BMW ve Audi marka otomobil de yer aldı. Hürriyet’in edindiği bilgiye göre, anılan ihalede Mercedes marka otomobiller ile Porsche satıldı. Ancak Bentley için anılan ihalede alıcı çıkmadı. Satılamayan otomobiller için yeni bir ihale düzenlenecek.

BMW DE VAR VOLVO DA

Finansevim Otomotiv’e ait 28 araç için ise 18 Nisan’da ihale düzenlenecek. İlgili firma adına kayıtlı araçların listesi incelendiğinde ise, yine çok sayıda lüks markaya ait otomobilin olduğu görülüyor. Buna göre listede biri 3.1 milyon TL değerindeki 4 Mercedes-Benz, 1 milyon 50 bin TL’lik bir BMW 5.20i M Sport,

1 milyon 100 bin TL’lik bir adet Volvo S90, 2 adet Audi ile 8 Volkswagen araç yer aldı.

Haberin Devamı

TOPLAM TUTAR 776 MİLYON TL

TMSF Başkanı Fatin Rüştü Karakaş, geçen cuma günü kamuoyunda ‘evim’ şirketleri olarak bilinen tasarruf finansman şirketlerine ilişkin son bilgileri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda açıkladı. Hürriyet Muhabiri Hacer Boyacıoğlu’nun kaleme aldığı haberye, Başkan Karakaş, 47 bin 389 mağdurun toplamda 776 milyon TL’lik bir alacağının olduğunu açıkladı.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR

YAYGIN bilinen adı ile ‘evim’ sistemi son yıllarda hızla büyüse de, işleyişin başlangıcı 1990’lı yılların başına değin uzanıyor. Sistem daha çok, belli bir birikimi olmayan, bankadan da kredi alma imkânı bulunmayan veya faize bulaşmak istemeyen kişi veya ailelerin ilgisini çekiyor. Bir tür ‘imece’ yöntemi de olan sisteme üye olan kişilerin yatırdıkları paralar ile, hak sahiplerinin ev veya otomobili alınarak teslim ediliyor. Evini veya otomobilini alan kişi aylık sabit ödeme yapmaya devam ederek, sisteme yeni giren kişinin ev veya otomobil sahibi olmasına katkı sağlıyor. Ancak, son 3-4 yılda hemen her köşe başında açılan ‘evim’ şubelerine sahip bazı firmaların teslimatları yapamaması çok sayıda kişinin mağduriyetine sebep oldu. BDDK’nın devreye girmeye başlaması ile sistemdeki firmaların büyük çoğunluğu tasfiye sürecine alındı. 21 şirkete ilişkin tasfiye süreci ise TMSF eli ile yürütülüyor.

Haberin Devamı

MERCEDES’LE FERRARİ’YE ÖZEL PLAKA

TASFİYE sürecinde olan Hedefevim ile Finansevim, en çok şubeye sahip firmalardan başı çekiyordu. Hedefevim’in 71, Finansevim’in ise 84 şubesi bulunuyordu. Finansevim aynı zamanda, Türkiye Yapı Tasarruf Finansman Derneği eski başkanı Serdar Kolo’ya aitti. Finansevim’e ait listedeki 3.1 milyon TL’lik Mercedes S400 otomobilin plakasının “34 KOL ..” şeklinde olduğu görüldü. Muhammed Aydın’a ait Hedefevim’in kayıtlı sermayesi ise 67 milyon 500 bin liraydı. Aydın, tasfiye kararı öncesi “34 AYD ..” plaka Ferrari marka bir araçla çekilen fotoğrafı ile gündeme gelmişti. Ancak söz konusu araç Fon’un satış listesinde yer almadı. Bu arada Aydın’ın emlak sektöründe bayilik sistemi ile çalışan şirketinin web sitesi kapalı, telefonlarına ise ulaşılamıyor.