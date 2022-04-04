Usta sanatçının kızı 'sadakatsizlik’le suçlandı

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İstanbul Aile Mahkemesi’ne açılan davaya göre, Tuğçe Vargın ile Barış Yamak 2016 yılında evlendi. Çiftin bu evliliğinden bir erkek çocuğu dünyaya geldi. İddiaya göre Vargın, 2 yıl önce eşi Yamak’a evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle dava açtı. Dava devam ederken Yamak, ağabeyi ile birlikte çalıştıkları işyerine gittikleri sırada eşi Vargın’ı yanında tanımadığı bir erkek ile kol kola yürürken gördü.

O sırada araç kullanan Yamak, aracından inerek eşine yanındaki kişinin kim olduğunu sordu. Hakaret etmeye başlayan Vargın, eşi ve eşinin ağabeyine hiçbir müdahalesi olmamasına rağmen saldırgan davranışlarda bulundu. Eşinin aracının camlarını kırarak zarar veren Vargın, küfür ve hakaretler etti. O sırada Vargın’ın yanında bulunan kişi de olay yerinden kaçtı.

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200 BİN LİRA TAZMİNAT

Yamak’ın şikâyeti üzerine Vargın ifade verdi. Vargın’ın kol kola gezdiği ve olay yerinden kaçan kişi de tanık olarak ifade verdi. Vargın ile aralarında duygusal ilişki olduğunu samimi bir şekilde tanık ifadesinde belirten o kişi, aralarındaki mesaj kayıtlarını da savcılığa delil olarak sundu. Dava dilekçesinde, “Vargın’ın eşine karşı kusurlu davranışları evlilikleri boyunca devam etmiştir. Son yaşanan olayda ağır kusurlu olan Vargın, sadakat yükümlülüğüne aykırı davranmıştır. Eşinin kusurlu davranışı nedeniyle müvekkil sosyal çevresinde çok kötü bir duruma düşmüştür. Bu nedenle küçük çocuğun velayetinin babaya verilmesini istiyoruz. Ayrıca davalıdan 200 bin lira manevi tazminat talep ediyoruz” denildi.