Evergrande nedir? Evergrande Çin ve kripto para için neden önemli?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Bebeklere koronavirüs aşısı iddiası Sağlık Bakanlığından açıklamaBebeklere koronavirüs aşısı iddiası! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama#Koronavirüs
Türk Pogba Ozan Tufan için çarpıcı analiz... Olağanüstü...Türk Pogba! Ozan Tufan için çarpıcı analiz... "Olağanüstü..."#Ozan Tufan
Anneannesi ölünce üvey dedesiyle evlendi Ünlü televizyon yıldızı hakkında şok iddialar...Anneannesi ölünce üvey dedesiyle evlendi! Ünlü televizyon yıldızı hakkında şok iddialar...#Skandal
Cumhurbaşkanı Erdoğandan çarpıcı açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı açıklamalar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
6 ay sonra değişti Merkez Bankası faiz kararını açıkladı6 ay sonra değişti! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı#Faiz Kararı
Emre Demir resmen Barcelonada Bonservisi ve serbest kalma bedeli...Emre Demir resmen Barcelona'da! Bonservisi ve serbest kalma bedeli...#Emre Demir
Bakan Soylu yeni projeyi böyle duyurdu: Geçebilen daha görmedimBakan Soylu yeni projeyi böyle duyurdu: Geçebilen daha görmedim#İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Canlı | Konyada 2 gol ve kırmızı kart Skor...Canlı | Konya'da 2 gol ve kırmızı kart! Skor...#Konyaspor
Mansimov’a kardeşinden nitelikli dolandırıcılık suçlamasıMansimov’a kardeşinden nitelikli dolandırıcılık suçlaması #Mübariz Mansimov
Yeni düzenleme önümüzdeki hafta Meclise sunulacak Tüm vatandaşları ilgilendiriyor...Yeni düzenleme önümüzdeki hafta Meclis'e sunulacak! Tüm vatandaşları ilgilendiriyor...#Vergi Mükellefleri
Uğur Şahinden flaş aşı açıklamasıUğur Şahin'den flaş aşı açıklaması#Uğur Şahin
Teknofestte herkes onu merak etti F16larda olmayan özellikleri var... İşte Milli Muharip UçakTeknofest'te herkes onu merak etti! F16'larda olmayan özellikleri var... İşte Milli Muharip Uçak#Milli Muharip Uçak
Bana tecavüz eden adamın bebeğine annelik yapamazdımBana tecavüz eden adamın bebeğine annelik yapamazdım#Kürtaj Yasası
Uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Deppe pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değilizUğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Depp'e pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değiliz!#Johnny Depp
Annem akşam saçımı görünce... Müge Anlı çocukluk yıllarına döndü'Annem akşam saçımı görünce...' Müge Anlı çocukluk yıllarına döndü!#Ünlüler
HABERLEREkonomi Haberleri

Evergrande nedir? Evergrande Çin ve kripto para için neden önemli?

#Evergrande#Evergrande Nedir
Evergrande nedir Evergrande Çin ve kripto para için neden önemli

Evergrande, Çin merkezli faaliyet gösteren gayrimenkul kuruluşudur. İflasın eşiğinde olan ve yaklaşık 300 milyar dolarlık borcuna yönelik vadeli ödemeleri yerine getiremediği iddiaları, Evergrande oluşumunun küresel bir krizi tetikleyip tetiklemeyeceğini gündeme getirdi. Peki, Evergrande nedir ve ne demek? Evergrande Çin ve dünya piyasaları için neden önemli? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Haberin Devamı

Evergrande, Çin'in en büyük gayrimenkul geliştiricisi olarak bilinmektedir. Şirketin 300 milyar dolarlık borcunu çeviremeyip iflas açıklayacağı iddialarının ardından Asya piyasaları derinden etkilendi. Bitcoin'deki düşüşü de Evergrande'ye bağlayan analistler, şirketin tahvil kuponlarını ödeyemeyecek durumda olduğu bilgisini paylaşmışlardı.

Ancak Evergrande son yaptığı hamle ile beklentileri boşa çıkardı. Şirketin yönetim kurulu dün gece yaptığı toplantıda konutların sahiplerine teslim edilmesi ve varlık yönetim ürünlerinin itfalarının gerçekleştirilmesi kararı çıktı.

Bu gelişmeyle birlikte Evergrande hisseleri yüzde 30 artış yaşadı. Asya borsaları ise güçlü yükselişler kaydetti.

EVERGRANDE'DE LEHMAN BENZERLİĞİ

Bazı uzmanlar, Lehman’da olduğu gibi Evergrande krizinin de küresel çapta bulaşıcılık etkisinden endişe ediyor. 300 milyar dolar borcu bulunan emlak devi iflasın eşiğinde. Piyasalar, Pekin yönetiminin bir çözüm bulup bulmayacağını veya şirketin iflasına izin verip vermeyeceğini yakından takip ediyor. 

 

ORTAĞI TÜM HİSSELERİNİ SATMAK İSTİYOR

Haberin Devamı

Evergrande'nin ortaklarından Chinese Estates Holdings, şu ana kadar 32 milyon dolar tutarında hisse sattığını ve elinde olan tüm hisseleri de satacağını planladığını duyurdu.

Hong Kong Borsası'na bildirimde bulunan Chinese Estates Holdings, Evergrande'deki son gelişmeler nedeniyle duyulan endişeden ötürü hisse satma kararı aldığını açıkladı. 

Şu ana kadar 108.9 milyon hisse satan Chinese Estates Holdings, hisse satışlarından 1.2 milyar dolar zarar yazmayı göze aldı.

10 Eylül tarihli verilere göre Chinese Estate Holdings'in Evergrande Group'ta yüzde 6,50 oranında payı bulunuyordu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Evergrande#Evergrande Nedir