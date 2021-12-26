Evde yılbaşı keyfi 100 TL’den başlıyor

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Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte hazırlıklar da hızlandı. Kimi tatil plan yaparken, kimileri ise yılbaşı gecesinde gideceği eğlence mekanı seçmeye çalışıyor. Ancak vatandaşların büyük bir çoğunluğu ise yeni yılında evine girecek. Evlerinde ailesiyle birlikte yeni yıla girmeye hazırlananları da alışveriş telaşı sardı. 4 kişilik aile, her meyveden birer kilo alması halinde, bu yılbaşı en az 100 lira harcayacak. Meyvenin yanı sıra kuruyemiş de tercih edenlerin ayıracağı bütçe ise en az 3 katı olacak. Son zamlardan sonra fiyatı artan kuru yemiş çeşitlerinden yalnızca 300’er gram alınması halinde ödenecek minimum tutar, 300 lirayı buluyor.

YARI YARIYA ARTTI

Antalya Semt Pazarcıları Odası Başkanı İsmail Öz, semt pazarlarının fiyat açısından daha uygun olduğunu söyledi. Her geçen gün rakamların değiştiğini de belirten Öz, pazardaki ürünlerin kilogram olarak fiyatlarını sıraladı. Meyveye kestanenin de eklenmesi halinde en az 100 liranın cepten çıkacağını kaydeden Öz, “Geçen yılbaşı en az yarı fiyatına yeni yılı karşılardı vatandaşımız. Geçen yılbaşında nar 6-7 liraydı, bu yıl 15 lira. Bu yılbaşı en az yüzde 50 zamlı karşılanacak” diye konuştu.

30 yıldır semt pazarında meyve satışı yapan Gültekin Güler, her meyveden 1’er kilo alınmasının çok zor olduğunu söyledi. Almayı düşünenlere, en az 100 lira ile pazara gelmeleri tavsiyesinde bulunan Güler, “Aldığımız ürünü satamıyoruz. Gittiğimizde biz de alamıyoruz. Portakal satıyorum. 3 kilosu 10 lira. Sabahtan bu yana 250 liralık ancak satmışımdır” dedi.

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HER BÜTÇEYE UYGUN

Pazarcı esnafından Mehmet Siraç da pazardaki ürünlerin fiyatının normal olduğunu, her bütçeye göre ürün bulunabileceğini söyledi. Kent merkezinde şubeleri bulunan kuruyemişçi Ziya Gürbüz, fiyatların bu yıl cep yaktığını söyledi. Meyveye göre 3 kat daha bütçe gerektiğini kaydeden Gürbüz, Bu yıl 4-5 kişilik aile için kuru yemiş sıkıntılı bir durum. En az cepten 300 lira çıkar, diye düşünüyorum. Bu yılbaşında hareketlilik beklemiyorum. Sattığımız ürünün yerine yenisini koymak için daha yüksek fiyatlar ödüyoruz” diye konuştu. Geçen yılbaşı fiyatların daha düşük olduğunu kaydeden Gürbüz, kuruyemiş almak isteyenlerin anca gramla alışveriş yaptığını ifade etti.





FİYATTA LİDER KAJU

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Kuruyemiş alan Seyit Ahmet Al ise “Her şey zamlandı. Yılbaşında yine evdeyiz” derken, Levent Oğuz da yılbaşında üniversitede okuyan oğlunun yanına gideceğini ve birlikte plan yaptıklarını söyledi. Kuru yemiş almak için bütçe ayırdığını da belirten Oğuz, Ailece evdeyiz. 300 lira kuru yemiş, 100 lira da meyve için ayırdık. Geçen yıla göre arada ciddi fark var” dedi. Meyve ve kuru yemiş çeşitlerinin Antalya’da ortalama kilogram fiyatları ise şöyle:

“Muz 7 lira, portakal 3 lira, mandalina 4 lira, elma 4 lira, armut 6 lira, hurma 10 lira, üzüm 13 lira, nar 15 lira, kivi 15 lira, Antep fıstığı 170 lira, badem 190 lira, fıstık 45 lira, kabak çekirdeği 80 lira, kaju 220 lira, çekirdek 45 lira, leblebi 45 lira.”





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'OTELDE YER BULMAK ZOR OLABİLİR'

Yılbaşı hazırlığına evler dışında oteller için de hız verildi. Hem Rusya ve BDT ülkeleri hem de Avrupa’dan yoğun turist çeken Antalya’da da, otellerin noel ve yılbaşı hazırlıkları tamamlandı, 24 Aralık itibarıyla kutlama ve etkinlikler başladı. Antalya’da, açık otellerdeki doluluk oranları, otel ve bölgesine göre değişmekle birlikte yüzde 60’tan, yüzde 100’e kadar çıkıyor. 24 Aralık-7 Ocak arasındaki 2 haftalık noel ve yılbaşı süreci için ağırlıklı yabancı turistlerin bulunduğu otellerde, yılbaşı için yerli misafirlerin ilgisinin de geçen yıla göre yüksek olduğu açıklandı. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, turizm bölgelerinde özellikle sanatçılı program yapan otellerin dolduğunu belirtti. Yılbaşı için tatil planlayan ancak henüz rezervasyon yaptırmayanların yer bulmasının çok zor olabileceğine değinen Atmaca, hızlı hareket edilmesi uyarısında bulundu. Atmaca, “Bu yıl otellerimizde yoğun bir hareketlilik yaşayacağız ve doluluklar yüzde 100’e yakın diyebiliriz” dedi.