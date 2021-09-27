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Evde ilkel yöntemlerle başladı! Kocasının patronu oldu... Türkiye'nin birçok yerine gönderiyor

#KOSGEB#Girişimcilik#Menengiç Kahvesi
Evde ilkel yöntemlerle başladı Kocasının patronu oldu... Türkiyenin birçok yerine gönderiyor

Şırnak'ta yaşayan Hayal Erkan’ın (40) eşi Abdi Erkan (40), kömür ocağında çalışırken geçirdiği kaza sonrası çalışamaz duruma geldi. 5 çocuklu ailenin bütün yükü üzerine kalan Hayal Erkan, ilkel yöntemlerle menengiç kahvesi yapıp, satarak geçimlerini sağlamaya başladı. KOSGEB’in hibe desteğiyle 3 makine alan Erkan, eşiyle beraber Türkiye’nin birçok kentine ve Irak’a menengiç kahvesi göndermeye başladı.

KOSGEB desteğiyle kocasının patronu olduKOSGEB desteğiyle kocasının patronu oldu
KOSGEB desteğiyle kocasının patronu oldu

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Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)- Şırnaklı 5 çocuk annesi Hayal Erkan, eşi Abdi Erkan’ın 2017 yılında kömür ocağında kaza geçirip, çalışamaz duruma gelmesinden sonra ailesinin geçimini sağlamaya başladı. Hayal Erkan, oturdukları ve iş imkanlarının kısıtlı olduğu Balveren beldesinde yapacak iş bulamayınca eve gelen misafirlere ikram ettiği ve çok beğenilen menengiç kahvesi işine girmeye karar verdi.

Paris Sorbonne’dan mezun oldu Köyüne döndü, kendi işini kurdu...

Paris Sorbonne’dan mezun oldu! Köyüne döndü, kendi işini kurdu...

Evde ilkel yöntemlerle menengiç kahvesi yapıp, satarak ailesinin geçimini sağlayan Erkan, işini büyütmeye karar verdi. İş yeri kiralayan ve KOSGEB’e başvuran Erkan, yüzde 90 hibe desteğiyle 3 makine alarak, seri üretime başladı. Eşini de yanına alan Erkan, şimdi İstanbul ve Ankara dahil Türkiye’nin birçok kentinin yanı sıra Irak’a menengiç kahvelerinden gönderiyor. Erkan’ın şimdiki hedefi, işi daha da büyüterek, beldede istihdama katkı sağlamak. 

'BEN ÜRETİYORUM, EŞİM PAZARLAMASINI YAPIYOR'

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Hayal Erkan, eve gelen misafirlere yaptığı menengiç kahvelerinden ikram ettiğini ve çok beğenildiğini belirterek, "Dostlarımız kahve satın alınca çocukların okul ihtiyacı karşılandı. Eşim de iyileşti. Ondan sonra Şırnak merkeze giderek dükkan dükkan, kafe kafe dolaşarak numuneler bıraktık. İçenler beğenince biz de ’Daha nasıl başarılı olabiliriz, işimizi nasıl büyütebiliriz’ dedik. Ondan sonra kırma işlemi de yaptık ve herkes çok beğendi. Ben ürettim eşim merkeze götürüp tanıttı. Çok talep olunca gücümüz yetmedi. Makinemiz küçüktü. KOSGEB’e başvurduk. Sağ olsun, onlar da destek verdiler. Biz de işimizi büyütüp markalaştırmaya karar verdik. Kadınlar el attığı her şeyi güzelleştiriyor. Yeni makineler aldım. Kavurma makinesi, Kırma makinesi ve yağ makinesi aldık. Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Önce hediye veriyoruz. Müşteriler içince sipariş veriyorlar. İstanbul, Ankara, İzmir, Iraktan taleplerimiz var. Eşim ile beraber çalışıyoruz. Ben üretiyorum, eşim pazarlamasını yapıyor. Beraber gece gündüz çalışıyoruz. Sabah geliyoruz, üretiyoruz, paketliyoruz. Eşime veriyorum o Şırnak merkeze götürüp teslim ediyor. Beraber sırt sırta verip gidiyoruz. İnşallah daha büyük adımlar atacağız" diye konuştu. 

Evde ilkel yöntemlerle başladı Kocasının patronu oldu... Türkiyenin birçok yerine gönderiyor

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Maden ocağında geçirdiği kaza sonrası evin büyün yükünün eşinin omuzlarına kaldığını anlatan Abdi Erkan ise "Ben iyileşince pazarlama işi bana kaldı. Eşim de üretimini yapıyordu. İlk önce arkadaşlarıma dağıttım, tanıtım amaçlı. Biz küçük makine ile iş yapıyorduk sonra makine küçük olunca daha büyük makine almak için KOSGEB'e başvurduk. KOSGEB'te bize destek verdi. Şu anda onların sayesinde işimizi büyütüyoruz ve daha da büyütmeye çalışıyoruz" dedi. 

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#KOSGEB#Girişimcilik#Menengiç Kahvesi