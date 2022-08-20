Ev sahibi kiracıyı çıkartmak için sahte belge düzenledi

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Bursa’da pandemi döneminde merkez Nilüfer ilçesinde bulunan Görükle mahallesinde bir daireyi bin 200 liraya kiralayan Kübra A. iki yıl sonra oturduğu ev satılınca yeni ev sahipleri karşısında hayatının şokunu yaşadı. İddiaya göre, yeni ev sahipleri kiracılarına giderek verdiği kiranın düşük olduğunu ve yaklaşık 3 bin 500 lira zam yapacaklarını belirtti. Bu durum üzerine üniversiteden yeni mezun olan ve bu kadar yüksek bir kirayı ödeyemeyeceğini belirten genç kızın evden çıkmasının istediler. Sözleşmenin Haziran ayında yenilendiğini belirten Kübra A. evden çıkmayı kabul etmedi. Bu durum üzerine yeni ev sahipleri usulsüz bir şekilde düzenledikleri sahte tahliye taahhütnamesinde genç kızın imzasını taklit etti. Bu belgeyle birlikte haciz başlatıldığını öğrenen genç kız, hayatının şokunu yaşadı. Durumu yargıya taşıyan Kübra A. yeni ev sahiplerinden şikâyetçi olarak adliyeye suç duyurusunda bulundu.