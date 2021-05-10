Ev eşyası pandemide göz doldurdu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Türkiye’nin pandemiye rağmen 2020 yılında mobilya ihracatı 5.5 milyar doları, halı ihracatı 2.6 milyar doları geçerken ev tekstil ürünlerinde de ihracat 1.6 milyar dolara dayandı. 2021’in ilk 4 ayında ise halı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46.6 artışla 733 milyon dolardan 1 milyar 74 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde ev tekstili ihracatındaki artış geçen yıla göre yüzde 44.6 ile 417 milyon dolardan 603 milyon dolara yükseldi. Mobilya ihracatındaki artış da 269 milyondan yüzde 56.4 artışla 420 milyon dolara ulaştı. Ancak her üç kalemde de ihracatın 4 ayda miktar bazında artış ortalaması yüzde 175 olurken, değer bazında artışın yüzde 49’da kalması dikkat çekti.

HALIDA MODAYI BELİRLİYOR

TİM Başkanı İsmail Gülle’nin “Pandemide evde sıkılan halılarını pencereden attı, yenisini aldı” sözlerine İstanbul Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Uğur Uysal, “Yalnız halılarını değil koltuk kumaşından perdesine, avizesinden aksesuarlarına her şeyi değiştirdiler” yanıtını verdi. Türkiye’nin makine halısında dünya üretiminin yüzde 70’ini yaptığına dikkat çeken Uysal, “Son 15 yılda yetenek sınavıyla öğrenci alan güzel sanatlar fakülteleriyle yaptığımız ulusal genç tasarım yarışmaları sonrasında dünya halı modasına yön verir olduk. Genç yetenekleri bu sektöre katarak müthiş bir sinerji yarattık” dedi. Türkiye’nin güçlü yatırımlar ve genç tasarımcılarıyla makine halısında en yakın rakipleri

Çin ve Mısır’a büyük fark attığını anlatan Uysal, ABD’ye ihracatın pandemiye rağmen 1 milyar doları aştığını söyledi.

3 MİLYAR DOLARLIK POTANSİYEL

İhracatın yüzde 40’ının yapıldığı ABD’ye potansiyelin 3 milyar dolar olduğunu ancak mevcut kapasiteyle bunu karşılamanın mümkün olmadığını belirten Uysal, ilave yatırımlarla kapasite artırma çabalarının sürdüğünü ifade etti. Uysal ABD’ye ilişkin planlarını ise şöyle anlattı:

ONLINE ÇILGINLIK

“Los Angeles’ta 3 ila 6 ay içinde mobilya, ev tekstili lojistik merkezi açacağız. İkinciyi New Jersey’de açacağız. Online çılgınlık devam ettiği sürece pazar kaymalarını göreceğiz. Onlineda çarpı 5 fiyatla satılıyor, hepsi kar değilse de, Amazon gibi şirketlerin payı, kargo bedelleri, karlılık yüksek. Ama zincir daralıyor, aracılar azalıyor, 10 yıla kalmaz tüketici doğrudan fabrikadan alır hale gelecek. Ne perakendeci ne toptancı kalacak, bu dönüşüm tüm sektörlerde başladı zaten.”

İHRACATA AMAZON, GOOGLE VE FACEBOOK FRENİ

ABD, Türkiye’den mücevher, halı, seramik, mermer, ev tekstili, mobilya gibi bazı ürünlerin ithalatına yüzde 25 ek gümrük vergisi koymak için harekete geçti. Türkiye’nin 1 Mart 2020’den itibaren uygulamaya başladığı dijital hizmet vergisine tepki gösteren Amazon, Google, Facebook gibi şirketlerin isteği üzerine 160 milyon dolarlık ek vergi planlandığı öğrenildi. Söz konusu vergi için açılan davanın ilk duruşması geçen Cuma yapıldı. Halı İhracatçıları Birliği TİM çatısı altında davaya müdahil olurken, Amerikalı 40 ithalatçı da vergiye itiraz etti.

KISASA KISAS

İstanbul Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Uğur Uysal, ABD’nin Türkiye ile birlikte İngiltere, Brezilya, Endonezya gibi bazı ülkelere karşı kısasa kısas yüzde 25 vergi uygulamak üzere harekete geçtiğini belirterek, “Biz halıcılar olarak TİM çatısı altında Washington’da güçlü bir avukatlık bürosuyla anlaşıp, davaya müdahil olduk. Türkiye’nin haklı olarak uyguladığı dijital hizmet vergisiyle bize uygulanmak istenen verginin hiçbir ilgisi olmadığını anlatacağız” dedi.

DİJİTAL VERGİYE KARŞI İTHALAT VERGİSİ

Türkiye, 1 Mart 2020’den geçerli olmak üzere dijital ortamda sunulan reklamlar ile bilgisayar, cep telefonu, gibi akıllı cihazlarda kullanılan program, yazılım ve uygulamaların satışından elde edilen gelirler üzerinden yüzde 7.5 dijital hizmet vergisi almaya başladı. Söz konusu vergi Google, Apple, Facebook, Twitter, İnstagram, Netflix, Spotify gibi Türkiye’deki hasılatı 20 milyon TL ve dünya geneli hasılatı 750 milyon Euro olan tüm yerli ve yabancı e-ticaret ve pazar yeri şirketlerini kapsıyor. Uygulamanın ilk yılında Türkiye, 1.1 milyar TL tahsil ederken, 2021’in ilk 3 ayında elde edilen gelir ise 600 milyon lira oldu. İşte ABD, bu vergiye tepki gösteren bazı şirketlerin talebi üzerine Türkiye’nin de aralarında bulunduğu bir grup ülkeden ithalata ek vergiyi gündeme aldı.

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