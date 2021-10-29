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Euro Bölgesi'nde enflasyon hedefi tutmayacak

#Euro Bölgesi#Ekonomi#Piyasa
Euro Bölgesinde enflasyon hedefi tutmayacak

Avrupa Merkez Bankası beklenti anketine göre, 2021 yılı için, enflasyon ve büyüme tahminleri yukarı yönlü revize edildi.

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Avrupa Merkez Bankası (ECB) Profesyonel Tahminciler Anketi katılımcılarının, 2021 yılının üçüncü çeyrek verilerine dayanarak yaptıkları tahminlere göre, yıllık harmonize enflasyon yüzde 1,9’dan yüzde 2,3’e yükseltildi.

Bu yılın son çeyreği için ECB Profesyonel Tahminciler Anketi sonuçları açıklandı.

Buna göre, bu yıl için yıllık harmonize enflasyon tahmini yüzde 1,9’dan yüzde 2,3’e revize edildi. 2021 yılı için yüzde 1,5’ten 1,9’a ve 2023 için 1,5’ten 1,7’ye yükseltildi.

Söz konusu enflasyon tahminlerinin, ECB’nin tüm Avro Bölgesi için yüzde 2'ye yakın enflasyon hedefinin üzerinde olması dikkati çekti

Ankette ortalama uzun vadeli enflasyon tahminleri ise 0,1 puanlık artarak yüzde 1,9 oldu.

ECB açıklamasında, "Anket katılımcıları, enflasyon oranlarında yukarı yönlü revizeleri esas olarak daha yüksek enerji fiyatlarına ve tedarik zinciri sıkıntılarının etkisine bağladılar. Bu faktörlerin her ikisi de üçüncü çeyrek anketinde belirtilmiş olsa da enflasyonda son gelişmelerin daha yoğun olduğu ve daha önceki tahmin edilenden daha kalıcı olması bekleniyor." ifadesini kullanıldı.

Ankete katılanların, Avro Bölgesi için gayri safi yurt içi hasıla büyüme tahminleri 2021, 2022 ve 2023 için sırasıyla yüzde 5,1 yüzde 4,5 ve yüzde 2,2 oldu.
Bu çeyrekte, geçen çeyreğe göre 2021 büyüme tahmininde 0,4 puan yukarı yönlü revize görüldü. Ortalama uzun vadeli gayri safi yurt içi hasıla büyüme tahmini ise yüzde 1,4’ten yüzde 1,5’e çıkarıldı.

Ortalama işsizlik oranı tahminleri ise 2021, 2022 ve 2023 yılları için aşağı yönlü revize edilerek, sırasıyla 7,8, 7,4 ve 7,2 oldu. Uzun vadeli işsizlik tahmini ise 0,2 puan aşağı yönlü revize edilerek yüzde 7 olarak açıklandı.

ECB'nin Profesyonel Tahminciler Anketi 1-11 Ekim'de yapıldı ve 58 profesyonel katıldı.
 
Ekonomistlerin tahminleri, para politika yapıcıları tarafından yakından takip edilirken, para politikasının oluşturulmasında önemli bir faktör olarak görülüyor.
Öte yandan, Avro Bölgesi'nde, ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 4,1'lik oranla son 13 yılın en yüksek seviyesinde ulaştı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, dün, enflasyonun; enerji fiyatlarındaki artış, ekonomik toparlanma ile birlikte talebin artması ve tedarik sıkıntılarından kaynaklandığını belirterek, "Enflasyonun yakın vadede daha da yükseleceğini ancak önümüzdeki yıl içinde düşüşe geçeceğini öngörüyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

Son dönemde enflasyondaki yükseliş Avrupa vatandaşlarını da rahatsız ediyor. Avrupa'da enerji ve gıda ürünleri başta olmak üzere genel fiyat artışı dikkati ekiyor.

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#Euro Bölgesi#Ekonomi#Piyasa

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