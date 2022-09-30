Euro Bölgesi'nde enflasyon çift hane oldu

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Eurostat verilerine göre, Euro Bölgesi'nde eylül ayında enflasyon, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10’a yükseldi. Ekonomistlerin beklentisi yüzde 9,7 olması yönündeydi. Enflasyon aylık bazda ise, yüzde 1,2 oldu.

Enflasyondaki yükselişte, gıda ve enerji fiyatlarında yaşanan artışlar öncülük etti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) son iki toplantısında toplamda 125 baz puanlık rekor faiz artışına giderken; ECB'nin önümüzdeki toplantısında da 75 baz puanlık faiz artırması bekleniyor.