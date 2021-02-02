Euro bölgesi ekonomisi 2020'de korkulandan daha az küçüldü
Eurostat'tan alınan ön rakamlara göre, 19 ülkeden oluşan avro bölgesinde ekonomi hem 2020'nin son üç ayında hem de bir bütün olarak ele alındığında geçen yıl korkulandan daha az kötü performans gösterdi.
AB'nin istatistik kurumu, salgın sırasında, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYİH) son çeyrekte, bazı ekonomistlerin beklediği yüzde 2,5'lik düşüşün altında yüzde 0,7 oranında küçüldüğünü belirtti. Yıl genelindeki düşüş, Avrupa Komisyonu'nun Kasım ayında tahmin ettiği yüzde 7,8'in altında.
Rakamlara Alman endüstrisinin direnişi yardımcı olurken, Fransız üretimindeki düşüş beklenenden daha azdı.
Avrupa Birliği'nin 27 ülkesinin tamamında ekonomik durgunluk biraz daha az sertleşti, GSYİH son üç ayda yüzde 0,5 ve 2020'nin tamamında yüzde 6,4 düştü.
Bununla birlikte, Avrupa geçen yıl küresel rakiplerinden daha az performans gösterdi. GSYİH, Amerika Birleşik Devletleri'nde yüzde 3,5, Rusya'da yüzde 3,1 ve Çin'de yüzde 2,3 arttı.
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