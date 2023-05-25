Euro 7 kurallarıyla benzinli ve dizel fiyatları uçacak... Otomotivde ‘standart’ dönem

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AVRUPA’nın içten yanmalı motora sahip araçlardan kaynaklı egzoz emisyonunu azaltmak için 2025’ten itibaren devreye alacağı Euro 7 standartlarının, araç üretim maliyetlerini araç başına yaklaşık 2 bin Euro artıracağı ve sürücülerin araç satın alırken yüksek fiyat artışlarıyla karşılaşacağı açıklandı. Üstelik yeni standartlar gereği araçların yakıt tüketiminin de yüzde 3.5 artacağı belirtildi. Hem üreticileri hem de araç sahibi olmak isteyenleri yakından ilgilendiren veriler, Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği’nin (ACEA) bağımsız danışmanlık şirketi Frontier Economics’e yaptırdığı araştırmanın sonucunda ortaya koyuldu.

2 BİN EURO’LUK ARTIŞ

Araştırmada, Euro 7 emisyon standartlarının otomotiv üretimine getireceği doğrudan maliyetlerin Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun tahminlerinin 4 ila 10 kat üzerinde olduğu vurgulandı. Euro 7 düzenlemesinin otomobil, kamyonet, kamyon ve otobüslerin üretim maliyetlerini arttıracağının altı çizilen araştırmaya göre, içten yanmalı otomobil ve kamyonet üretim maliyeti araç başına yaklaşık 2 bin Euro artacak. Dizel motora sahip kamyon ve otobüsler için ise bu artış araç başına 12 bin Euro’yu bulacak. Öte yandan, AB Komisyonugeçtiğimiz yıllarda yaptığı Euro 7 etki değerlendirmesinde, söz konusu maliyetlerin otomobil ve kamyonetler için 180-450 Euro arasında, otobüs ve kamyonlar için 2 bin 800 Euro olacağını tahmin etmişti.

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‘DOĞRU YOLU BU DEĞİL’

Maliyetlerin AB Komisyonu’nun beklediğinden çok yüksek olduğunu belirten ACEA ise yaptığı değerlendirmede, “Euro 7 emisyonları azaltmanın doğru yolu değildir. Çünkü, son derece yüksek bir maliyetle son derece düşük çevresel etkiye sahip olacaktır” ifadelerine yer verdi. Birlik, araç fiyatlarını arttıracak maliyet kalemlerini ise fren emisyonları, Tip onay maliyetleri, yatırım maliyetleri ve ekipman maliyetleri olmak üzere 4 ana başlıkta topladı. ACEA, Euro 7 sonrası artan maliyetlerin sürücülere daha yüksek araç fiyatları olarak yansıyacağının da altını çizdi. AB, Euro 7 emisyon standartlarının Temmuz 2025’te otomobil ve hafif ticari araçlara, Temmuz 2027’de ise ağır vasıtalara uygulanmasını planlıyor.

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‘BENZİNLİ VE DİZEL ARAÇ BULMAK ZORLAŞACAK’

OTOMOTİV Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, geçtiğimiz ocak ayında düzenlenen basın toplantısında Euro 7 emisyon standartlarının neden olacağı zorlukları şöyle anlatmıştı: “Euro 7 standartlarının neden olacağı yüksek üretim maliyetleri nedeniyle içten yanmalı (benzinli veya Dizel) motora sahip araç bulunurluğu çok büyük sorun olacak. Avrupa pazarı kapandığı için yanmalı yatırımını kim yapacak? Yalnızca Avrupa dışındaki pazarlara (Türkiye’de üretim yapan otomotiv üreticileri için) içten yanmalı araç üretip ihraç etmek fizıbıl (yatırım yapılabilir) değil artık. Bir şirket yalnızca Batı Avrupa’yı hedefliyorsa elektrikli üretebilir. Ancak Batı Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Rusya pazarlarını hedefliyorsa hem elektrikli hem içten yanmalı hem de hibrit üretmeli.”

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OTOMOBİL 700 EURO FAZLA YAKACAK

ACEA araştırması Euro 7 emisyon standartlarının sadece üretim maliyetlerini değil kullanım maliyetlerini de artıracağını ortaya çıkardı. Buna göre, soğuk çalıştırmadan itibaren katalizörü ısıtmak için ilave yakıt harcanması gibi Euro 7 gerekliliklerinin yakıt tüketimini ortalama yüzde 3.5 artıracağı belirtildi. Bunun da kaba bir hesapla otomobil başına 700 Euro, kamyon başına ise 17 bin 500 Euro daha fazla yakıt satın almak anlamına geldiği vurgulandı.