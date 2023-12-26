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Et fiyatlarını düşürecek hamle... Et ve Süt Kurumu kilosu 130 liradan sığır satacak

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#Et Ve Süt Kurumu#Hayvan#Sığır
Et fiyatlarını düşürecek hamle... Et ve Süt Kurumu kilosu 130 liradan sığır satacak
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2023 17:22

Et ve Süt Kurumu, kırmızı et piyasalarını dengeleme ve düzenleme görevi kapsamında kesimlik hayvan satışı yapacak.

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Et ve Süt Kurumu, et fiyatlarında dengeleme oluşturmak için kilosu 130 TL + KDV'den sığır satışı yapacak. Satışı yapılan sığırlar Derince-Bandırma Limanı'ndan teslim edilecek.

Teslim edilen sığırlar Et ve Süt Kurumu personeli gözetiminde 3 gün içinde kesimi yapılacak.

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Et ve Süt Kurumu'ndan yapılan açıklama şöyle:

Et ve Süt Kurumunun kırmızı et piyasalarını dengeleme ve düzenleme görevi kapsamında;

Kırmızı et endüstrisi alanında (şarküteri üretimi yapan) faaliyet gösteren firmalara, etçi ve kombine ırklardan ortalama 700 kg canlı ağırlığında kesimlik sığır satışı yapılacaktır.

Kesimlik büyükbaş hayvanların teslimatı Derince-Bandırma Limanı’nda yapılacak olup, teslimattan itibaren üç gün içerisinde, Kurumumuz personeli gözetiminde kesimler gerçekleştirilecektir.

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Başvurular 27.12.2023 ile 08.01.2024 tarihleri arasında Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne (Genel Evrak Arşiv Şube Müdürlüğü 11. Kat A BLOK) yapılacaktır.

Canlı kesimlik büyükbaş hayvanlardan elde edilecek karkasların (sakatat, deri ve yan ürünler dâhil) satış fiyatı 130,00 TL/Canlı Kg + KDV’dir.

Kurumumuza ilk defa canlı kesimlik büyükbaş hayvanlardan elde edilecek karkas (sakatat, deri ve yan ürünler dâhil) satın alma başvurusunda bulunan firmalar, satış usul ve esaslarında belirtilen tüm evrakları eksiksiz ve imzalı bir şekilde teslim edecektir.

Kurumumuzdan daha önce canlı kesimlik büyükbaş hayvanlardan elde edilecek karkas satın alan firmaların ise hâlihazırdaki evrakları incelenecek olup, dilekçe ile başvuruda bulunmaları yeterli olacaktır.

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#Et Ve Süt Kurumu#Hayvan#Sığır

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