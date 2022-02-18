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Esnafa kademeli tarife geliyor

#Esnaf#Kademeli Tarife#Fatih Dönmez
Esnafa kademeli tarife geliyor

Son günlerde tartışma konusu olan elektrik faturalarıyla ilgili yapılan çalışmalar hakkında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bilgi verdi. Çalışmaların 1 Mart’a yetişeceğini belirten Bakan Dönmez, “Esnafa kademeli sistem getirilecek. Birinci kademede yüzde 25 gibi bir indirim söz konusu olacak. Konutlarda ise vatandaşın lehine düzenleme üzerinde çalışılıyor” şeklinde konuştu.

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ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yüksek elektrik fiyatlarının çözümüne yönelik çalışmaları 1 Mart tarihine kadar tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Bakan Dönmez, esnafa kademeli sistem getirileceğini kaydederek, esnafa birinci kademede yüzde 25 gibi bir indirim söz konusu olacağını söyledi. Konutlarda ise 210 kilovatsaat uygulamasının şubat ayında izleneceğini, altındaki indirimli tarife ve üstündeki birim fiyata yönelik vatandaşın lehine düzenleme üzerinde çalışıldığını vurguladı.

CEMEVLERİ KONUT STATÜSÜNE

Enerji Bakanı Dönmez dün katıldığı NTV’deki yayında sivil toplum kuruluşları, dernek ve vakıflardan gelen yoğun bir talebin olduğunu belirterek, “Biz dernek ve vakıf gibi sivil toplum kuruluşlarını mesken abone grubuna dahil edilmesi yönünde bir karar almış olduk. Bu abone grubunda yer alan dernek ve vakıfların yöneticileri elektrik dağıtım şirketine giderek bu durumlarını bildirecekler. Cem evleri de bu grupta değerlendirilecek. Bu abone grubundan yararlananlarının sayısını artırmış olduk. Dernek ve vakıf statüsünde olanların tamamı bundan yararlanabilecek. Dolasıyla mesken grubuna girmiş olacaklar. Belki kilovatsaat başına yaklaşık 1 lira ortalama bir indirimden faydalanmış olacak” dedi.

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KONUTTA BİRİME BAKILACAK

Konut sektörüne yönelik çalışmaları anlatan Dönmez, ocak ayı itibarıyla hanelerin yüzde 64’ünün düşük tarifeden, diğerlerinin ise 210 kilovatsaatin üzerinde tükettiğini belirtti. Ocak ayının elektrik ve doğal gaz tüketiminin en yoğun olduğu aylardan biri olduğunu hatırlatan Dönmez, “210 kilovatsaate ilişkin olarak orayı yine izleyeceğiz, şubat ayı verilerine de bakacağız. Bir ihtiyaç var mı yok mu değerlendireceğiz. Ama asıl üzerinde çalıştığımız belki 210 kilovatsaate kadar olan dilimde birim fiyatlar açısından başka imkan olabilir mi vatandaşın lehine ona çalışacağız” dedi.

Dönmez, ticarethaneler grubunda yer alan esnaf ve sanatkarlar ile diğer küçük işletmelerde konuttakine benzer, ticarethane tarifesi içerisinde bir indirimli tarife üzerinde çalışmaya başladıklarını ifade ederek, miktarı henüz tespit etmediklerini anlattı. Konutta 210 kilovatsaatin altında, yani indirimli tarife içinde kalanların oranının yüzde 64-65 olduğunu dile getiren Dönmez, “Amacımız ve yaklaşımımız tüm ticarethaneler içerisinde de kendi sınıfındaki indirimli tarifeden yararlanacaklarının oranının bu seviyelerde olacak şekilde bir kademe belirlenmesi olacak. Bazı verileri sahadan istedik, bu rakamlara çalışıyoruz. Konuttaki 210 kilovatsaatten daha fazla olacak çünkü esnafın bir kısmının cihazları daha fazla. Bakkal, manav, berber, kırtasiye gibi küçük işletmeler, büfeler, kahvehaneler gibi bunların büyük kısmı indirimli tarifeden yararlanabilir hale gelecek” dedi. Dönmez, amaçlarının 1 Mart’a kadar değişiklikleri tamamlayıp yetiştirmek olduğunu belirterek, “1 Mart itibarıyla bu uygulamaya geçmiş olmayı hedefliyoruz. Esnafa indirimli tarifede yüzde 25 gibi bir indirim söz konusu olacak” diye konuştu.

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AİLE BAKANLIĞI ÇALIŞMA YAPIYOR

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yeni bir çalışma yaptığını dile getiren Fatih Dönmez, yardımlar konusunda kaynakları artıracaklarını kaydetti. Bu kapsamda destek verilen hane sayısının iki katına çıkarılacağını söyleyen Dönmez, şunları söyledi: “Biz ısınma yardımını kömür yardımı olarak yapıyorduk, ama şimdi 81 ilin tamamında doğal gazı getirdik. Yıllık 450 ila 1.150 lira arasında ısınma yardımı olacak kış sezonunda. Bundan yararlanacak hane sayısı 4 milyon olarak belirlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız hedef kitle ve kriterlerle ilgili çalışma yapıyor.”

‘ISPARTA’DA GEREĞİ YAPILACAK’

ISPARTA’da yoğun kış şartlarından kaynaklı elektrik kesintisine ilişkin olarak Bakan Dönmez, kentte 3 Şubat günü son yıllardaki en şiddetli kar yağışının yaşandığını ifade etti. Isparta’daki yağış sonrası şebekelerde ciddi hasarlar olduğuna değinen Dönmez, elektrik dağıtım şirketleriyle bir araya gelerek acil eylem planlarının tekrar gözden geçirdiklerini belirtti. Dönmez, “Isparta genelindeki afetle ilgili dağıtım şirketine yönelik TEDAŞ bir inceleme başlattı. Öncesindeki hazırlıklar ve afet sonrası yapılan bu müdahalelere ilişkin gerçekleşen olaylara ilişkin. Buradan çıkacak neticeye göre şirketin, yetkililerin varsa bir eksik noksan noktaları tespit edilecek ve eğer bir müeyyide uygulanacaksa gereği de yapılacak” diye konuştu.

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#Esnaf#Kademeli Tarife#Fatih Dönmez

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