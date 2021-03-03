Eskişehir OSB’de ‘yatırım rekoru’

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, il sanayisi ve Eskişehir OSB’de gerçekleştirilen çalışmalar konusunda açıklamalar yaptı. Başkan Küpeli “Eskişehir, 126 yıllık sanayi geçmişi, 95 yıllık havacılık sanayi tarihiyle ülkemizin en köklü sanayi birikimine sahip illerin başında gelmektedir. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi ise 51 yıllık geçmişi, bugün ortaya çıkardığı büyük ekonomik potansiyel ile Eskişehir ve Türkiye ekonomisine her geçen yıl daha fazla güç katmaya devam ediyor. Halen il genelindeki mevcut sanayinin yüzde 70’lik kısmı, Eskişehir OSB’de üretim yapan sanayi kuruluşlarından oluşmakta. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 31.1 milyon metrekarelik büyüklüğü ile ülkemizin en büyük ikinci OSB’sidir. Bu alanın yaklaşık 20 milyon metrekarelik bölümü yatırımcılara tahsis edilmiş durumda.”

42 YENİ YATIRIMCI

Nadir Küpeli açıklamasında “Eskişehir sanayisinin son yıllardaki hızlı gelişme temposuna bağlı olarak mevcut OSB alanına ek olarak, Ankara yolu üzerindeki İmişehir bölgesindeki 4.8 milyon metrekare büyüklüğe sahip 1. Gelişme alanını 2017 yılında kullanıma açtık. Yatırımcıların Eskişehir OSB’ye olan yoğun ilgisi sonucunda 4 yıl içinde bu bölgeden, 57 yeni yatırımcıya 1 milyon 120 bin m2’lik yer tahsis ettik. Eskişehir OSB’de 2020 yılı, yeni yatırımlar bakımından rekorlara imza attığımız bir yıl oldu. 2020 yılında kriz ortamını fırsata çeviren ve çok sayıda yeni yatırımcıyı Eskişehir OSB’ye kazandıran OSB Yönetimimiz, bu şekilde son 10 yılın yıllık bazdaki arsa tahsis rekorunu da kırmış oldu. 2020 yılında Eskişehir OSB’den 42 yeni yatırımcıya toplam 888 bin metrekarelik yer tahsis ettik. Bu tesisler devreye girdiğinde ortalama 3 bin 300 kişiye yeni iş imkânı sağlaması bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

650 FİRMA VAR

Son 4 yılda Eskişehir OSB’nin genelinde toplam 88 yatırımcıya 1 milyon 666 bin metrekare yer tahsis edildiğini söyleyen Küpeli, “Bu yatırımlar tamamlandığında ise 7 bin kişiye iş imkânı sağlayacak olan bu yatırımların toplam tutarı 4.2 milyar TL’ye karşılık geliyor. Halen Eskişehir OSB’de toplam 650 firma bulunuyor. Bunlardan 550 tanesi üretim halinde, 100 firma ise inşaat ve proje aşamasında yatırımları devam ediyor. Bölgedeki sanayi kuruluşlarındaki çalışan sayısı 45 bin kişi civarında. OSB’de inşaat çalışmaları süren tesislerinin devreye girmesiyle, 2023 yılında çalışan sayısının en az 50 bin kişiye, 2030 yılında ise 75 bin kişiye ulaşması hedeflenmektedir. 25 yıllık hayal olan “Meslek Lisesi” kuruldu, sanayiye nitelikli eleman yetiştiriliyor” diye konuştu.

HEDEF 5 MİLYAR $’LIK İHRACAT

Eskişehir OSB’yi sürdürülebilir, kapsayıcı, çevreyle dost ve yüksek teknolojili ürün üretimine odaklanmış bir üretim merkezi yapmak için yoğun çalıştıklarını kaydeden Nadir Küpeli, şunları söyledi: “2030 yılı hedeflerine odaklanan Eskişehir OSB, halen 20 milyon metrekare olan tahsis edilmiş alan büyüklüğünü 2030’da en az 28 milyon metrekareye ulaştırmayı, üretim yapan tesis sayısını 550’den 800’e çıkartmayı, çalışan sayısını ise 45 bin kişiden 75 bin kişiye ulaştırmayı hedeflemektedir. Aynı şekilde halen 1.7 milyar dolar olan OSB’deki ihracatımızın 5 milyar dolara çıkmasını, ihracatçı firma sayısının 100’den 175 firmaya çıkartmayı amaçlıyoruz.”

YENİ OKULA 70 MİLYON TL

Eskişehir OSB yönetimi olarak 25 yıllık büyük hayalleri olan ‘Özel EOSB Meslek Lisesinin’ yeni kampüs binasını 2020 yılında kurarak eğitime başladıklarını ifade eden Nadir Küpeli, “Büyük bir planlama ile gece gündüz demeden 10 ay gibi çok kısa bir sürede, tam 70 milyon TL harcayarak, Türkiye’de bir benzeri olmayan bir meslek lisesi binasını ve iç donanımı tamamlayarak okulumuzu, yeni öğretim yılında eğitime başlamasını sağladık. Bu sene 270 öğrencinin alındığı okula 500’ü aşkın başvuru geldi. 1080 kapasiteli okulumuzda halen önceki yıldan gelen ilk 100 öğrenci dahil, 370 öğrenci eğitim görmekte. Okuldan mezun olan gençlerimizin büyük kısmı Eskişehir OSB’deki sanayi kuruluşlarında hemen istihdam edilecek olup, bu şekilde nitelikli işgücü açığının da önüne geçilmiş olacak” dedi.