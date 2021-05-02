Ersev Demiröz: Rus açığını farklı ülkelerle kapattık

Türkiye ve dünyada turizm sektörü koronavirüsten bir hayli etkilendi. Vaka sayılarının hala yüksek seyretmesi nedeniyle alınan önlemler de sıkılaştırıldı. Kapanma kararıyla birlikte bayram tatili için yapılan rezervasyonlar iptal edilirken, yurtdışından yaz ayları için gelen rezervasyonlar da henüz istenilen seviyede değil. Son olarak Rusya’nın hazirana kadar Türkiye’ye olan tatil rezervasyonlarını durdurması turizm sektörünü bir hayli üzdü. Turizm sektörünün çok büyük kısmı Türkiye’ye en çok turist gönderen ülke konumundaki Rusya’dan turist gelmemesi nedeniyle oluşacak açığın ise kapatılmasının zor olduğu ifade ediliyor. Ancak Türkiye’de çok yüksek fiyatlara hizmet veren lüks otellerden bazıları daha şimdiden Rus turistten oluşan açığı kapatmanın yolunu buldu. Bu otellerden biri de Türkiye’nin gecelik fiyat bakımından en pahalı otellerinden biri olan Mandarin Oriental Bodrum.



ÇOK ÜLKE VAR

Geçtiğimiz günlerde online ortamda bir araya geldiğimiz Mandarin Oriental Bodrum’un Genel Müdürü Ersev Demiröz, turizm sektöründeki son gelişmeleri değerlendirdi. Türkiye turizminin krizlere alışık olduğunu vurgulayan Demiröz, “Türk turizminin krizsiz geçirdiği bir dönem yok gibi. Şimdi de koronavirüs nedeniyle sıkıntı yaşanıyor. Buna bağlı olarak Rusya’dan da rezervasyonlar durduruldu. Bunun akabinde otel olarak hemen harekete geçtik. İlk olarak Ukrayna ve Azerbaycanlı acentelerle temasa geçtik. Farklı ülkelerle de temas kurduk. Rus turistlerin gelemeyecek olması nedeniyle boşalan odaları için daha önce doluluk nedeniyle kabul edemediğimiz ülkeleri aradık. Bu görüşmelerin ardından Rus turistin gelemeyecek olması nedeniyle oluşan açıktan daha fazla talep aldık. Ancak Rus turist tesislerde de harcama yapmayı seviyor. Tabi ki Rusların gelmesini isteriz ancak boşluğun dolmuş olması da bizleri sevindirdi. Otelimiz dünyanın dört bir yanından turist ağırlıyor. Meksika, ABD, Avrupa, Ortadoğu ve Asya ülkelerinden de talep alıyoruz” diye konuştu.

‘BOŞ VİLLA KALMADI’

Yüksek sezonda oda fiyatlarının gecelik 1500 Euro’dan başladığı bir otel için nasıl bu kadar talep geldiğini sorduğumuz Demiröz, “Maalesef salgından geliri düşük olan kitle daha çok etkilendi. Geliri yüksek kesim de daha iyi hizmet alabileceği, daha korunaklı olduğunu düşündüğü otellere yöneldi. Geçen eylül ayında dahi yüzde 94 gibi bir doluluğa ulaştık. O dönemde Bodrum’a özel jetlerle gelenlerin büyük çoğunluğu bizim otelimizde konakladı. Bu yıl da yüksek sezon için benzer bir durumla karşı karşıyayız. Hatta geçen yıla göre daha iyi bir durumdayız. Temmuz-ağustos ayları için neredeyse boş villamız kalmadı. Sadece yabancı değil, Türk tatilcilerin de yoğun ilgisi var” ifadelerini kullandı.



‘HEDEF 12 AY AÇIK KALMAK’

BODRUM’un dünya çapında çok önemli bir destinasyon haline gelmeye başladığının altını çizen Ersev Demiröz, “Bodrum; Cote D’azur, Saint-Tropez gibi olabilir. Mandarin Orieantal gibi marka olmuş otellerin bölgeye gelmesiyle daha da değerleniyor. Bu yüzden hiçbir şey için kısa vadeli düşünülmemeli. Gelecek planları da ona göre yapılmalı. Bodrum’a olan uçuşların da 12 aya yayılması için yeni yollar bulunmalı. Eğer bu sağlanabilirse Bodrum daha farklı bir boyuta ulaşır. Bizim de en büyük amacımız tesisi hiç kapatmadan devam etmek” dedi.

GECELİĞİ 40 BİN EURO’YA SUİT

OTELDE uygulanan fiyatlarla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Ersev Demiröz, “Toplamda 130 odamız var ve çok farklı bir hizmet sunuyoruz. Yüksek sezonda fiyatımız standart oda fiyatımız gecelik 1500 Euro. Ancak bizim standart odalarımızın en küçüğü bile 100 metrekare. Royal suit olarak adlandırılan odalarımızın fiyatı ise gecelik 40 bin Euro. Royal suitlerimiz 9 odadan oluşuyor. Gelirle orantılı bakılınca bunları verebilen insanlar buraları tercih ediyor” dedi.



KAPANMA TATİLİNE YOĞUN TALEP

KAPANMA süreci için de oluşturdukları kampanyalardan söz eden Ersev Demiröz, şunları söyledi: “18 günlük bir paket oluşturduk. Bu dönem için standart oda fiyatı gecelik 525 Euro olarak belirlendi. Ancak odalardan çok villalarımız ve rezidanslar rağbet gördü. Bunların fiyatı ise gecelik 1000 ile 2000 Euro arasında değişiyor. ” Kampanyadan yararlananların ödediği ücret ise yaklaşık 10 bin Euro’dan başlıyor.

‘STANDARTLARIN ÜZERİNDE’

MANDARIN Oriental Bodrum Genel Müdürü Ersev Demiröz’e geçen yılın en çok konuşulan konularından biri olan ‘1.5 porsiyon döner için ödenen 370 TL’yi’ de sorduk. Bir porsiyon döner için geçen yıl 250 TL’lik fiyat belirlendiğini ifade eden Demiröz, bu yıl fiyatta bir değişiklik olmadığını, yine bir porsiyon dönerin 250 TL’den satıldığını söyledi. Dışarıda 30-40 TL’ye de döner satıldığını, oteldeki dönerin farkının ne olduğunu sorduğumuz Demiröz, şunları söyledi: “Biz 5 yıldızlı bir oteliz. Türkiye’nin oda fiyatı açısından belki de en pahalı oteliyiz. Burada müşterilere standartların çok çok üzerinde hizmet veriyoruz. Yeme-içme bölümünde kullandığımız ürünler de bu kapsamda çok özel oluyor. Dönerimiz de çok özel. Çok farklı bir dönerimiz var. Dönerde kullanılan eti özel olarak getirtiyoruz. Ona göre etin bekleme süresi oluyor. Çok ciddi bir hazırlık yapıyoruz. Döner ustamız da çok iyi. Tüm bu süreçler ve verdiğimiz hizmet birleşince böyle bir fiyat ortaya çıkıyor. Yeme-içme fiyatlarını değerlendirirken tüm bunları göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ayrıca bizden daha yüksek fiyatlara satış yapan beachler var.”

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