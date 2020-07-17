EPİAŞ'ın net karı arttı

EPİAŞ tarafından yayımlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporu'na göre, 2018'de 46 milyon 994 bin 993 lira net kar elde eden şirket, geçen yıl net satışlarını yüzde 37,8 artırdı.

Şirketin net satışları, Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan gelir tablosuna göre, 2019'da 87 milyar 981 milyon 361 bin 437 liraya, piyasa işlemleri dahil aktif toplamı da yüzde 32,2 artışla 4 milyar 565 milyon 958 bin 341 liraya ulaştı.

Bu dönemde EPİAŞ'ın öz kaynakları yüzde 25,4 artışla 211 milyon 377 bin 613 lira, net karı ise yüzde 12,3 artışla 52 milyon 755 bin 334 lira olarak kayıtlara geçti.