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EPDK’dan akaryakıt kararı: Katkılı benzin ve motorin tek fiyat

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#Akaryakıt#EPDK#Benzin
EPDK’dan akaryakıt kararı: Katkılı benzin ve motorin tek fiyat
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2024 07:00

Akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda, farklılaştırılmış olsun veya olmasın aynı tür akaryakıtlar için fiyat farkı uygulanmayacak.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), “8370 Sayılı Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kurul Kararı”, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, farklılaştırılmış akaryakıtlar için artık fiyat farkı uygulanamayacak.

Söz konusu karar, 15 Mayıs’ta yürürlüğe girecek. EPDK’dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, dağıtıcı lisansı sahiplerinin farklılaştırılmış akaryakıt satışına devam edebileceği ancak akaryakıt istasyonlarında aynı tür akaryakıtlarda artık birden fazla fiyat olmayacağı belirtildi. Alınan kararda özellikle tüketici nezdinde oluşan belirsizliklerin önüne geçilmesi, ayrıca dağıtıcı ve bayilerin operasyonlarında kolaylık sağlanması hedeflendiğine vurgu yapıldı.

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#Akaryakıt#EPDK#Benzin

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