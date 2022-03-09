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EPDK Başkanı Yılmaz CNN TÜRK'te açıkladı: Akaryakıt olduğu halde talebi karşılamıyorlarsa... Ciddi şekilde cezalandırıyoruz

#Mustafa Yılmaz#Akaryakıt#Rusya
EPDK Başkanı Yılmaz CNN TÜRKte açıkladı: Akaryakıt olduğu halde talebi karşılamıyorlarsa... Ciddi şekilde cezalandırıyoruz

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, CNN TÜRK'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında akaryakıt istasyonlarında stokçuluk yapıldığıyla ilgili iddialar hakkında açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Eğer talepleri karşılamayan, akaryakıt olduğu halde, satmadığı takdirde onu ciddi şekilde cezalandırıyoruz." dedi.

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EPDK Başkanı Yılmaz'ın konuşmasından satır başları şu şekilde;

EPGİS'in 'zam' dediği zaman zam zaten yoktu. Dünyanın her tarafında bunun maliyeti aynı. Ukrayna savaşından kaynaklı akaryakıt ürünlerinde de ciddi anlamda fiyat artışı oldu. Neticede Rusya dünyanın tedarikçisi. Oralardaki navlunlar, gemi nakliyeleri süreci etkiliyor.

"CİDDİ ŞEKİLDE CEZALANDIRIYORUZ"

Bazı akaryakıt istasyonlarında sınırlı mal verildiğini de duydum. Bu akaryakıt istasyonlarının canını yakıyoruz. Afyon'da bir akaryakıt istasyonundan bir vatandaşımızın akaryakıt ihtiyacın karşılanmadığına yönelik bana ihbar geldi. Bunların hepsini otomasyondan görüyoruz. Eğer talepleri karşılamayan, akaryakıt olduğu halde, satmadığı takdirde onu ciddi şekilde cezalandırıyoruz.

EPDK Başkanı Yılmaz CNN TÜRKte açıkladı: Akaryakıt olduğu halde talebi karşılamıyorlarsa... Ciddi şekilde cezalandırıyoruz

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17 senedir tamamen serbest piyasa. Maalesef birtakım sorumsuz basın organlarımız, EPDK resimlerini gösterip, sanki zammı hükümet yapmış gibi gösteriyorlar. Akaryakıta ben zam yapmıyorum. O kadar bilgi kirliliği var ki. Güncel olduğu için siyasete de malzeme yapılıyor. EPDK'ya sorsalar. Formülümüz çok şeffaf. Kapımız da herkese açık.

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#Mustafa Yılmaz#Akaryakıt#Rusya

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