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Ekonomi
Haber Giriş: 02.02.2021 - 10:29 | Son Güncelleme:

Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte ocak ayı enflasyon beklentisi

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Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte ocak ayı enflasyon beklentisi
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Ocak ayı enflasyon oranı için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu her ayın başında bir önceki ayın enflasyon oranını açıklıyor. Bu rakamlara göre kira artış oranı da belli oluyor. Ekonomistler, ocakta Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 1,48 artmasını bekliyor. İşte ocak ayı enflasyon oranı hakkında yapılan açıklamalar

Enflasyon oranının ne zaman açıklanacağı belli oldu. Ocak ayı enflasyon rakamları 3 Şubat’ta açıklanacak. Enflasyon beklenti anketine göre ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,48 artmasını bekliyor. Tüketici Fiyat Endeksi, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,25 artışmıştı.

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ocak ayı enflasyon oranı 3 Şubat tarihinde açıklanacak.

OCAK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ AÇIKLANDI

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,48 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Şubat Çarşamba günü açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak İşte ocak ayı enflasyon beklentisi

Ankete göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,48 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,90, en yüksek yüzde 2,15 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,02) göre bir önceki ay yüzde 14,60 olan yıllık enflasyonun yüzde 14,75'e çıkacağı hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,25 artış göstermişti.

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