Enflasyon muhasebesinin bankalara etkisi 70 milyar lira

Haberin Devamı

Torba yasada enflasyon muhasebesinden KKM’ye, fenomenlerin vergi istisnasından konut vergisine kadar birçok başlık yer alıyor.

FİYAT FARKI YENİDEN DÜZENLENİYOR

- Enflasyon muhasebesi gelecek yılın başından itibaren uygulanacak. Yasa teklifi ile finans sektörü iki yıl kapsam dışında bırakılacak. Etki analizine göre finans sektöründe 93’ü banka olmak üzere 2 bin 592 mükelleften yaklaşık 70 milyar liralık enflasyon muhasebesi vergi etkisi olması bekleniyor. Bankalar, ödeme ve elektronik para kuruluşları, döviz büfeleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri gibi finans kuruluşları 2024 ve 2025 yıllarında enflasyon muhasebesi uygulamayacaklar.

Bu yıl sonu itibarıyla sona eren fiyat farkı teklifle yeniden düzenleniyor. 1 Mart 2023 tarihinden önce ihale edilen yapım işi sözleşmelerinin, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren gerçekleştirilen kısımlarına ek fiyat farkı verilmesinin maliyeti yaklaşık 82.9 milyar lira olarak hesaplandı.

Haberin Devamı

KKM UZATIMININ MALİYETİ 20 MİLYAR TL

- Teklifle KKM hesaplarından elde edilen gelirlere sağlanan vergi istisnası 30 Haziran 2024 tarihine kadar uzatılıyor. Komisyona sunulan etki analizine göre 6 aylık süre uzatımının maliyeti 20 milyar lira olarak hesaplandı. 2022’de uygulanan vergi istisnasının yükü 32.6 milyar lira olurken, yıl sonu itibarıyla rakamın 60 milyar lira olacağı tahmin edildi.

BSMV İSTİSNASI SINIRLANDIRILIYOR

- Yasa teklifiyle ilk konut dışında alınacak diğer konutlar için kullanılan kredilerde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) istisnası sınırlandırılıyor. Bu istisnanın ilk konut dışında kaldırılmasının gelir etkisinin gelecek yıl 1.14 milyar lira olacağı tahmin edildi.

FENOMENLERDEN 138 MİLYON LİRA

- Teklifle kurs, yemek, eğitim gibi konularda sosyal medya üzerinden yayın yaparak gelir elde edenlere vergi istisnası getiriliyor. Bu kişiler 1.9 milyon liraya kadar elde edecekleri gelirler için yüzde 15 stopaj ödeyecekler. Düzenleme daha önce sosyal medya fenomenleri için getirilmişti. Etki analizinde yer alan bilgiye göre, 2022’de 8 bin 549 mükellef 606 milyon liralık hasılat üzerinden 91 milyon lira vergi ödedi. Bu yıl ise 9 bin 676 mükellefin 921 milyon liralık hasılatı üzerinden 138 milyon liralık vergi kesintisi yapıldı.

Haberin Devamı

SPORCULARDAN 1.4 MİLYAR VERGİ GELDİ

- Yasa teklifiyle sporculara verilen ödemeler üzerinden yapılan yüzde 5 ila 20 arasında değişen stopaj kesintisi 5 yıl daha uzatılıyor. Etki analizine göre, sporcu ücretlerinden kesilen vergi tutarı 2022 yılında 1.2 milyar lira, 2023 Ocak-Eylül döneminde ise 1.4 milyar lira oldu.

GSS PRİM BORÇLARI SİLİNECEK

- Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarını ödeyemeyen veya yapılandıramayanların 2014 ve öncesine ait borçları silinecek. Bu kapsamda, 1 milyon 879 bin 401 kişinin, 1 milyar 835 milyon 604 bin liralık borcundan vazgeçilecek.

GELİR İDARESİ’NE 25 KURUŞLUK PAY

Gelir İdaresi Başkanlığı sistemi üzerinden yapılan bilgi sorgulama hizmetlerinden katkı payı alınacak. Düzenleme ile aylık 100 milyon sorgu yapılması ve her bir sorgudan 25 kuruş alınması durumunda aylık 25 milyon lira yıllık 300 milyon lira gelir etkisi olması öngörülüyor.