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HABERLEREkonomi Haberleri

Enflasyon ECB toplantısına damga vurabilir

#Avrupa Merkez Bankası#ECB#Rabobank
Enflasyon ECB toplantısına damga vurabilir

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yarın yapılacak toplantısında değişiklik beklenmemesine karşın yüksek enflasyona ilişkin belirsizliklerin gündeme damga vurması öngörülüyor.

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ECB'nin ekim ayı toplantısında, para politikasına ilişkin bir karar alınması beklenmiyor. Eylül toplantısında para politikasının geleceğini ilgilendiren kararlar için aralık ayı işaret edilmesine karşın ekim toplantısının da sakin geçmesi öngörülmüyor. Ekonomistler ve stratejistler, enflasyona ilişkin belirsizliklerin yarın toplantının gündemine oturmasının beklendiğine, bu konuyla ilgili ECB Yönetim Konseyi üyeleri arasındaki görüş ayrılıklarına işaret ediyor.

ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın eylül toplantısında "aralık ayında varlık alım programı ve Uzun Dönem Güdümlü Refinansman Operasyonu (TLTRO) konusunda önemli kararlar alınabileceğine" yönelik açıklamalarda bulunduğunu hatırlatarak, ekim toplantısının "gereksiz hale" geldiğini savundu.

Bu toplantıda önemli bir karar alınmayabileceği öngörüsünde bulunan Houte, toplantının ECB'nin düşünce tarzının nasıl geliştiğini göstermesi açısından ilgi çekici olabileceğini söyledi.

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Houte, "Enflasyon yüksek seviyelerde. Nitekim bu durum ECB'nin enflasyonun geçici olduğuna dair inancını sorgulatıyor." dedi.

Houte, yüksek enerji fiyatları ve tedarik zincirine ilişkin devam eden meselelerin büyüme üzerinde baskı oluşturmaya devam edebileceğini, bu nedenle mevcut koşulların ECB'den ince bir dengeleme eylemi gerektirdiğini söyledi.

Banka'nın harekete geçmeden önce "bekle-gör" politikasını tercih edebileceğini aktaran Houte, aralık ayı toplantısının, para politikasına ilişkin alınabilecek aksiyonlar konusunda daha heyecan verici olabileceğini ifade etti.

"ECB YÖNETİM KONSEYİ ÜYELERİ BU TOPLANTIDA FAZLA SAKİN OLMAYABİLİR"

Commerzbank Kıdemli Ekonomisti Michael Schubert de ECB'nin önemli kararları aralık ayında açıklamasının beklendiğini, bu nedenle yarınki toplantıda para politikasına ilişkin herhangi bir karar beklemediğini söyledi.

"Ekim ayı toplantısında, artmakta olan enflasyonun daha ne kadar sürdürülebilir olacağı konusundaki belirsizlikler göze çarpabilir" ifadesini kullanan Schubert, daha uzun süre devam edebilecek yüksek enflasyona nasıl tepki verileceği konusunda ECB Yönetim Konseyi'ndeki anlaşmazlıkların belirgin hale gelebileceğini kaydetti.

Schubert, para politikasına dair kararların aralık ayına ötelenmesine karşın ECB Yönetim Konseyi üyelerinin bu toplantıda fazla "sakin" olmayabileceği öngörüsünde de bulundu.

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"YENİ ENFLASYON ENDİŞELERİ IŞIĞINDA PİYASALAR 2022'DE BİR FAİZ ARTIŞI FİYATLAYABİLİR"

Rabobank ECB ve Avro Bölgesi Makro Strateji Başkanı Elwin de Groot ise ECB'nin bu toplantıda değişikliğe gitmeyebileceğini ve aralık ayına kadar bekleyeceğini söyledi.

Groot, ekim toplantısında enflasyon kaynaklı belirsizliklerin ifade edilebileceğini belirterek, yeni enflasyon endişeleri ışığında piyasaların 2022'de bir faiz artışı fiyatlayabileceğini kaydetti.

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#Avrupa Merkez Bankası#ECB#Rabobank

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