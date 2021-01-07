Enerjiye 3.8 milyar lira yatırım yapacak

Aydem Enerji CEO’su İdris Küpeli, “Bu kapsamda hibrit yatırımlarımız, santrallerimizdeki geliştirme projelerimiz gündemimizde olacak. Gelecek 5 yıl içerisinde de, sadece dağıtım şirketlerimizle, faaliyet bölgemiz olan İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla illerinde planladığımız alt yapı çalışmaları için 9.6 milyar TL yatırım yapacağız. 2021’de de insan kaynağımızı yüzde 10 büyüteceğiz: 11 bin kişiye sağladığımız istihdamı, 12 bin kişiye çıkaracağız” şeklinde konuştu.

HEDEF YENİLENEBİLİR

Aydem Enerji’nin yenilenebilir enerjiye odaklandığını belirten İdris Küpeli, “Yenilenebilir enerji şirketimizle başlattığımız halka arz sürecimizi, bu yıl tamamlamayı hedefliyoruz. Bu sene, enerji sektörünün önemli gündem maddeleri; hibrit yatırımlar, mini YEKA ihaleleri ve yeni YEKDEM tarifesi olacak. Biz de bu yıl hibrit yatırımlarımıza başlayacağız.

Yağmur az olduğunda GES’ten, güneş az olduğunda HES’ten enerji üretebileceğimiz hibrit santrallerle mevsim koşullarının etkisini, asgari seviyeye indirmeyi hedefliyoruz. Bunun için bu yıl, 100 milyon dolar kaynak ayırmayı planlıyoruz. Yenilenebilir enerji alanında 25 santralimizle 1.020 MW olan kurulu gücümüzü, 5 yıl içinde iki katına çıkararak 2 bin MW kapasitesini aşacağız” dedi.