Enerjide bağımlılığı azaltacak rapor

Beştepe’de de tartışılan raporda, Türkiye’de tüketilen toplam enerjinin yaklaşık yüzde 40’ının binalarda kullanıldığı belirtilerek, “Binalarda kullanılan enerjinin yüzde 85’i ise binaların ısıtılması soğutulması, havalandırılması ve sıcak su gereksinimi için tüketilmektedir. En yüksek verimli ısı kazanım sistemi olan ‘ısı pompalarını’ kullanarak binalarda tüketilen birincil enerji miktarı önemli ölçüde azaltılabilir. Isı pompalarının kullanımını yaygınlaştırarak, Türkiye’nin enerji giderlerini önemli ölçüde azaltmak mümkündür” denildi.

KAZANÇ SAĞLAR

Türkiye’nin ithal ettiği doğalgazın önemli bir bölümünü binaların ısıtılması amacıyla kazan ve kombilerde direkt yakarak tükettiğine dikkat çekilen raporda şu görüşlere yer verildi: “Bunun yerine doğalgazla elektrik üretir ve bu elektrikle ısı pompalarını çalıştırırsak, doğal gazı direkt yakarak elde ettiğimiz ısıtma enerjisini 2 katına kadar çıkarabilmek mümkündür. Böylece Türkiye, örneğin 25 milyar dolarlık doğalgaz ithal ederek 50 milyar dolarlık doğal gazın ısıtma gücüne ulaşabilir, aradaki 25 milyar dolara eşdeğer enerjiyi ise kendi havasından ve suyundan bedelsiz olarak elde edebilir. Isı pompalarının kullanımını yaygınlaştırılarak enerji bağımlılığı azalabilir.”