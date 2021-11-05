Enerji verimliliğine 4,78 milyar dolar harcandı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Onları ben topladım... Kaybolan zehirli mantarların ardından 25 yıllık acı bir hikaye çıktı'Onları ben topladım...' Kaybolan zehirli mantarların ardından 25 yıllık acı bir hikaye çıktı! #Zehirli Mantar
Türk futbolu nefes aldı İşler değişti, yeni sıralama...Türk futbolu nefes aldı! İşler değişti, yeni sıralama...#Ülkeler Sıralaması
Bakan Özerden ara tatil açıklamasıBakan Özer'den ara tatil açıklaması!#Ara Tatil
3600 ek göstergede önemli gelişme Bakan Bilginden asgari ücret açıklaması3600 ek göstergede önemli gelişme! Bakan Bilgin'den 'asgari ücret' açıklaması#Asgari Ücret
Her gün yanından geçiyor ama... İstanbullu varlığından habersiz: Mermerleri bile İtalyadan getirildiHer gün yanından geçiyor ama... İstanbullu varlığından habersiz: Mermerleri bile İtalya'dan getirildi#Abraham Salomon Kamondo
Flaş Türkiye yorumu: Şoklara uyum sağladı, büyümeyi başardıFlaş Türkiye yorumu: Şoklara uyum sağladı, büyümeyi başardı#Türkiye Ekonomisi
2.7 milyar liralık cezadan sonra ilk açıklama: Fahiş fiyattan değil...2.7 milyar liralık cezadan sonra ilk açıklama: Fahiş fiyattan değil...#Zincir Marketler
Beykozda korkunç kaza Otomobilin üzerine devrildi...Beykoz'da korkunç kaza! Otomobilin üzerine devrildi...#Trafik
Dünya onu konuşuyor... Salgını ortaya çıkardı Sonrası felaket...Dünya onu konuşuyor... Salgını ortaya çıkardı! Sonrası felaket... #Koronavirüs
İzmirde mezardan çıktı 2 bin 500 yıllık hüzün...İzmir'de mezardan çıktı! 2 bin 500 yıllık hüzün...#İzmir
Sosyal medyada üniformanla fotoğraf paylaş akımı MSB harekete geçtiSosyal medyada 'üniformanla fotoğraf paylaş' akımı! MSB harekete geçti#MSB
Maç sonu sözleri olay olmuştu Açıklama yaptı: Art niyetli...Maç sonu sözleri olay olmuştu! Açıklama yaptı: Art niyetli...#Fenerbahçe
Resmen turist akınına uğradı Otellerde doluluk oranı yüzde 90ı aştıResmen turist akınına uğradı! Otellerde doluluk oranı yüzde 90'ı aştı#Mardin
Hollywoodun en karanlık sırrı: Tacizciyi yıllar sonra ifşa ettiHollywood'un en karanlık sırrı: Tacizciyi yıllar sonra ifşa etti#Natalie Wood
Yıl 2008... Abimin arşivindenYıl 2008... Abimin arşivinden!#Ünlüler
HABERLEREkonomi Haberleri

Enerji verimliliğine 4,78 milyar dolar harcandı

#Enerji Verimliliği#Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı#Ekonomianasayfa
Enerji verimliliğine 4,78 milyar dolar harcandı

Türkiye'de enerji verimliliği alanında 2017-2020 arasında çeşitli sektörlerdeki projelere toplamda 4 milyar 783 milyon dolar yatırım yapıldığı bildirildi.

Haberin Devamı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, son yıllarda sanayi-teknoloji, bina ve hizmetler, enerji, ulaştırma ve tarım sektörlerinde enerji verimliliği alanında önemli projeler geliştirildi.

Sanayi ve teknoloji sektöründe Verimlilik Artırıcı Proje Destek Programı kapsamında 2009-2020 yıllarında 339 projeye 46,4 milyon lira destek verildi.

Bu destek sayesinde gerçekleşen enerji tasarrufu, yıllık 75 bin ton eşdeğer petrol olarak hesaplanırken, bunun parasal karşılığı ise yıllık 135 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Gözden Kaçmasın

Geçen yıl 300 milyon dolarlık enerji tasarrufu yapıldıGeçen yıl 300 milyon dolarlık enerji tasarrufu yapıldı Haberi görüntüle

5 TEKNİK ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURULDU

Enerji Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan 2017-2023 yıllarını kapsayan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda, ulusal enerji verimliliği finansman mekanizması önerisinin geliştirilmesi, mevcut binalarda ısı yalıtımına yönelik etki analizi ve destek mekanizma önerisinin geliştirilmesi, havalimanlarında ve limanlarda yenilenebilir enerji sistemlerinin tesisine yönelik teknik ve ekonomik potansiyel tespiti, tip projeler için ekonomik fizibilite çalışması yapılması, evsel katı atıktan türetilmiş yakıtların çimento tesislerinde kullanımı ve sanayi atık ısılarının değerlendirilmesi alanlarında 5 adet teknik çalışma grubu oluşturuldu.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Enerji verimliliği için dernek kurulduEnerji verimliliği için dernek kuruldu Haberi görüntüle

Türkiye'de 2020'de enerji verimliliğine toplam 635 milyon dolar yatırım yapıldı ve bunun sonucunda elde edilen enerji tasarruf miktarı 3,2 milyon ton eşdeğeri petrol oldu.

Enerji verimliliği alanında 2017-2020 arasında ise çeşitli sektörlerdeki projelere toplam 4 milyar 783 milyon dolar yatırım yapıldı.

Kamu binalarında 2023 yılı sonuna kadar asgari yüzde 15 enerji tasarrufu sağlaması hedefi doğrultusunda, geçen yıl 2 bin 432 yapıda alınan enerji verimliliği önlemleriyle 35 milyon liralık tasarruf sağlandı.

Gözden Kaçmasın

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulu kurulduUlusal Enerji Verimliliği Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulu kurulduHaberi görüntüle

ELEKTRİKTE KAYIP KAÇAK ORANLARI YÜZDE 11,23'E GERİLEDİ

Elektrikte 2016'da yüzde 13,42 olan kayıp kaçak oranı, iletim ve dağıtımında teknik ve teknik olmayan kayıpların azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu, geçen yıl yüzde 11,23 seviyesine düşürüldü.

Öte yandan bakanlık tarafından kojenerasyon uygulamalarının yaygınlaştırılması için 195 tesise yüksek verimli kojenerasyon tesisi belgesi verildi. Elektrik kurulu gücü 595 megavat olan söz konusu tesislerde yıllık elde edilen birincil enerji kaynağı tasarrufu 241 bin 581 ton eşdeğer petrol oldu.

Haberin Devamı

Genel aydınlatma tesislerinde LED armatür kullanımına ilişkin mevzuat da tamamlandı. Bakanlığın stratejik planına göre, 2019-2023 arasında toplam 1 milyon 75 bin LED armatür değişimi yapılacak.

Ayrıca, ulaştırma sektöründe bugüne kadar toplam 20 liman tesisi Yeşil Liman Sertifikası ve 157 havalimanı Yeşil Havalimanı belgesi aldı.

Gözden Kaçmasın

Enerji verimliliğiyle 2030da 18 milyon hanenin tüketimi kadar tasarrufEnerji verimliliğiyle 2030'da 18 milyon hanenin tüketimi kadar tasarruf Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Enerji Verimliliği#Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı#Ekonomianasayfa

BAKMADAN GEÇME!

Harçlık bile kriptoya Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

Harçlık bile kriptoya! Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

#Kripto Para
Kendall Jenner böyle ilan etti: Dünyanın en güzel kadını

Kendall Jenner böyle ilan etti: Dünyanın en güzel kadını

#Kendall Jenner
A’dan Z’ye 3. doz BioNTech: Kim, ne zaman aşılanacak

A’dan Z’ye 3. doz BioNTech: Kim, ne zaman aşılanacak?

#Koronavirüs Aşısı