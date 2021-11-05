Enerji verimliliğine 4,78 milyar dolar harcandı

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, son yıllarda sanayi-teknoloji, bina ve hizmetler, enerji, ulaştırma ve tarım sektörlerinde enerji verimliliği alanında önemli projeler geliştirildi.

Sanayi ve teknoloji sektöründe Verimlilik Artırıcı Proje Destek Programı kapsamında 2009-2020 yıllarında 339 projeye 46,4 milyon lira destek verildi.

Bu destek sayesinde gerçekleşen enerji tasarrufu, yıllık 75 bin ton eşdeğer petrol olarak hesaplanırken, bunun parasal karşılığı ise yıllık 135 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Gözden Kaçmasın Geçen yıl 300 milyon dolarlık enerji tasarrufu yapıldı Haberi görüntüle

5 TEKNİK ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURULDU

Enerji Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan 2017-2023 yıllarını kapsayan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda, ulusal enerji verimliliği finansman mekanizması önerisinin geliştirilmesi, mevcut binalarda ısı yalıtımına yönelik etki analizi ve destek mekanizma önerisinin geliştirilmesi, havalimanlarında ve limanlarda yenilenebilir enerji sistemlerinin tesisine yönelik teknik ve ekonomik potansiyel tespiti, tip projeler için ekonomik fizibilite çalışması yapılması, evsel katı atıktan türetilmiş yakıtların çimento tesislerinde kullanımı ve sanayi atık ısılarının değerlendirilmesi alanlarında 5 adet teknik çalışma grubu oluşturuldu.

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Gözden Kaçmasın Enerji verimliliği için dernek kuruldu Haberi görüntüle

Türkiye'de 2020'de enerji verimliliğine toplam 635 milyon dolar yatırım yapıldı ve bunun sonucunda elde edilen enerji tasarruf miktarı 3,2 milyon ton eşdeğeri petrol oldu.

Enerji verimliliği alanında 2017-2020 arasında ise çeşitli sektörlerdeki projelere toplam 4 milyar 783 milyon dolar yatırım yapıldı.

Kamu binalarında 2023 yılı sonuna kadar asgari yüzde 15 enerji tasarrufu sağlaması hedefi doğrultusunda, geçen yıl 2 bin 432 yapıda alınan enerji verimliliği önlemleriyle 35 milyon liralık tasarruf sağlandı.

Gözden Kaçmasın Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulu kuruldu Haberi görüntüle

ELEKTRİKTE KAYIP KAÇAK ORANLARI YÜZDE 11,23'E GERİLEDİ

Elektrikte 2016'da yüzde 13,42 olan kayıp kaçak oranı, iletim ve dağıtımında teknik ve teknik olmayan kayıpların azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu, geçen yıl yüzde 11,23 seviyesine düşürüldü.

Öte yandan bakanlık tarafından kojenerasyon uygulamalarının yaygınlaştırılması için 195 tesise yüksek verimli kojenerasyon tesisi belgesi verildi. Elektrik kurulu gücü 595 megavat olan söz konusu tesislerde yıllık elde edilen birincil enerji kaynağı tasarrufu 241 bin 581 ton eşdeğer petrol oldu.

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Genel aydınlatma tesislerinde LED armatür kullanımına ilişkin mevzuat da tamamlandı. Bakanlığın stratejik planına göre, 2019-2023 arasında toplam 1 milyon 75 bin LED armatür değişimi yapılacak.

Ayrıca, ulaştırma sektöründe bugüne kadar toplam 20 liman tesisi Yeşil Liman Sertifikası ve 157 havalimanı Yeşil Havalimanı belgesi aldı.