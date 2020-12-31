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Ekonomi
Reuters
Haber Giriş: 31.12.2020 - 07:45 | Son Güncelleme:

Enerji verimliliği cezaları arttı

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Enerji verimliliği cezaları arttı
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Enerji verimliliğiyle ilgili idari para cezaları yüzde 9,11 oranında artırıldı.

Enerji verimliliğiyle ilgili idari para cezaları 2020 yılı yeniden değerleme oranı seviyesinde artırıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının konu ile ilgili Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu  maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 2020 yılı yeniden  değerleme oranı olan %9,11 oranında artırıldı.

16/1/2020 tarihli ve 31010 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine Göre 2020 Yılında Uygulanacak Olan İdarî Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2020/1) yürürlükten kaldırıldı.

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