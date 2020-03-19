Enerji Bakanı Fatih Dönmez: Risk grubu müşteri merkezlerine gelmesin

Koronavirüsün tüm dünyada hızla yayılması ve Türkiye’de de etkisini arttırmasının ardından hem kurumlar hem de vatandaşlar virüsten korunmak amacıyla sürekli yeni önlemler alıyor. Hem sağlık uzmanları hem de resmi kurumlar yaptıkları açıklamada vatandaşlara kalabalık ortamlarda bulunmama çağrısı yaparken yüksek risk grubu olarak değerlendirilen yaşlılara ise evden çıkmamaları tavsiye ediliyor. Çok sayıda kamu kurumu da bazı hizmetler için yüksek risk grubundaki vatandaşları önceliğe alan çalışmalar yapıyor.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de yaptığı açıklamada koronavirüs salgınının yayılmasını en aza indirmek için özellikle risk grubunda bulunanlar olmak üzere tüm vatandaşlara müşteri hizmetleri merkezlerine gitmeyin önerisinde bulundu.

ÇAĞRI MERKEZLERİNİ ARAYIN

Elektrik ve doğalgaz işlemleri için müşteri merkezlerine gitmeden akıllı telefonlar, tabletler ya da bilgisayarlar kullanılarak online kanallar üzerinden tüm işlemlerin gerçekleştirilebileceğini belirten Dönmez, “81 ilimizin tamamında doğal gaz işlemleri için Alo 187, elektrik işlemleri için Alo 186 aranılarak arıza ihbarı, talep, öneri ve şikayetler iletilebilmekte ve diğer işlemler için gerekli destek alınabilmektedir. Vatandaşlarımızın genel aydınlatma hizmetinden kesintisiz olarak yararlanabilmesi için TEDAŞ Aydınlatma Mobil Takip Uygulaması üzerinden arıza ihbarı bırakılabilmektedir. Fatura ödeme işlemleri ilgili dağıtım veya tedarik firmalarının resmi internet sayfaları üzerinden, belirtilen anlaşmalı bankalardan veya mobil ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılabilmektedir. Fatura sorgulama ve aboneliklerle ilgili sözleşme veya fesih işlemlerinin tamamı da e-devlet üzerinden vatandaşlarımızın kullanımına açıktır” ifadelerini kullandı.

BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Bu dönemde Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı tedbirlere uyarak mümkün olduğunca vatandaşların kendilerini kalabalık ortamlardan izole etmesi gerektiğini söyleyen Dönmez, “ Bu önlemler salgının kontrol altına alınması açısından büyük önem taşımakta. Salgının daha da yayılmasını önlemek ve vatandaşlarımızın günlük hayatlarını kolaylaştıracak işlemleri hayata geçirmek için ilgili bütün firmalarla iş birliği ve koordinasyon içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir” diye konuştu.