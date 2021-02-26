Enerji ithalatı yüzde 35.8 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, ocakta Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 azalarak 18 milyar 79 milyon 376 bin dolar oldu.

Bunun 2 milyar 636 milyon 566 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Geçen yılın ocak ayında bu rakam 4 milyar 109 milyon 90 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece, söz konusu dönemde ülkenin enerji ithalatı faturası yüzde 35,8 azaldı. Enerji ithalatının düşmesinde yerli ve yenilenebilir enerji üretimindeki artış etkili oldu.

Öte yandan, ocakta geçen yılın aynı ayına göre ham petrol ithalatı yüzde 31,63 azalarak 1 milyon 834 bin 681 tona geriledi.