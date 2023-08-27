Enerji depolamada büyük adım: Bölgenin ilk özel LFP bazlı pil hücresi tesisi

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Avrupa’dan Çin’e kadar uzanan coğrafyadaki ilk özel sektör yatırımı olan Lityum Demir Fosfat (“LFP”) bazlı pil hücresi üretim tesisi Ankara’da açılıyor.

Pomega Enerji Depolama Teknolojileri Lityum Demir Fosfat Pil Hücresi Fabrikası salı günü Polatlı’da faaliyete geçecek. Kontrolmatik Teknolojileri iştiraki olan Pomega, Polatlı Organize Sanayi Bölgesi’nde yaklaşık 100 bin merekarelik bir alanda faaliyet gösterecek. Türkiye’nin ve bölge ülkelerinin enerji depolama ihtiyaçlarına cevap vermeyi hedefleyen fabrika, önümüzdeki yıl tüm fazları tamamlandığında yıllık 3 Gwh (3 bin MWH) üretim kapasitesine ulaşacak.

ELEKTRİKSİZLİĞE TAHAMMÜL YOK

Kontrolmatik Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan, gazetecilere yönelik yaptığı bilgilendirme toplantısında ağır sanayinin geride kaldığı yeni bir teknoloji döneminin başladığı belirterek, “Batarya, pil, robot ve uydu teknolojilerinin olduğu bir alan başlıyor ve bizi bekliyor. Uzakdoğu’ya karşı rekabet söz konusu, bu yarışta batı doğuya verdiği imkânları almak istiyor. Türkiye bunun için çok uygun yerde. Uzakdoğu’nun yazdığı hikâyeyi Türkiye’de yazmak istiyoruz” dedi.

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Şebekede üretilen elektriğin aynı anda tüketilmesi gerektiğinin altını çizen Aslanhan, “Suyu, gazı saklayabiliyoruz ama elektriği saklayamıyoruz. Güneş enerjisini ve rüzgârı konuşuyor olduk. Bunların belli bir sorunu var, istediğiniz anda üretemiyorsunuz. Kesintisiz üretime ihtiyacımız var. Elektriğin olmadığı bir dünyaya tahammülümüz yok. Rüzgârın, güneşin daha çok katkısını istiyoruz. Üretilen enerjiyi depolamamız lazım, buradan yola çıkarak Pomega’nın temellerini attık” diye konuştu.

BİNDE 3’ÜNÜ KARŞILAYACAK

Lityum bazlı pil teknolojisinin 2000’lerde hayatımıza girdiğini söyleyen Aslanhan şu bilgileri verdi: “2018’de bazı patentler serbest bırakıldı. Bu hücreler klasik pil hücresi, kalem pillerin yeni versiyonu. Yılda 2 milyon adet üreteceğiz. Elektrikli otobüs, kamyon, trenlerde ya da evlerde kullanılacak. Güneş panellerindeki elektriği depolayıp ihtiyaç duyulan enerjiyi sağlayacak temel ürün bu. Tesisimiz önümüzdeki yıl 2 gigavat saat elektriğe ulaşacak. Bu yıl 750 gigavat Depolama satıldı. Dünyada 1000 gigavat tüketim var, fabrikamız bitince binde üçünü karşılayacak. Bizim için büyük, dünya için küçük bir adım.”

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‘RAKİBİMİZ ÇİN’

Aslanhan, bu alandaki global yatırımlar hakkında da bilgi verdi. Aslanhan, “Dünyada rakiplerimizin 6’sı Çin’de, 3’ü Kore’de, 1’i ise Japonya’da yer alıyor. Avrupa’da ve Türkiye’de önemli bir oyuncu olmak istiyoruz. Bu alanda sektördeki en iyileri istihdam ettik. Yaş ortalamamız 35’in altında. Bu sektör geleceğin sektörü. Bu yılın şubat ayında ABD’de yatırım yapmaya başladık. ABD teşvik paketi veriyor, bundan yararlandık, 2032 yılına kadar 1 milyar dolarlık yatırım aldık. Önümüzdeki yıl bu zamanlar tesis bitecek. Türkiye’de de 2021-2025 yılları arasında 272 milyon dolarlık yatırımımız var” ifadelerini kullandı.

BATARYA KİMYASALI İÇİN TESİS KURULACAK

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Polatlı’yı hem iklim hem de konum özellikleri nedeniyle üs belirlediklerini belirtenAslanhan, “Nem olmaması, tren istasyonu olması ve hem İstanbul’a hem de Ankara’ya yakınlığı bakımından burası uygun görüldü. Seri imalata başlayacağız, hedefimiz 7/24 üç vardiya çalıştırmak ve yıl sonuna kadar dört vardiyaya çıkarmak. Hammaddelerin bazılarının doğrudan Türkiye’de üretimi yok, burada kuracağımız tesiste batarya kimyasalları da üreteceğiz. Bu kimya tesisinin ihtiyaç duyduğu hammaddeler Türkiye’de mevcut. Kimya yatırımımız tamamlandığında bataryayı, kimyasallarını ve geri dönüşüm prosesini kendimiz tamamlamış olacağız” dedi.

SIFIR KARBON HEDEFİYLE ÇALIŞACAK

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Fabrika’nın ilk fazının devreye girmesiyle birlikte 250 kişinin istihdam edilmesi, tüm fazların devreye alınmasıyla bu sayının 600’e çıkarılması planlanıyor. Düşük karbon emisyonu, sıfır atık ve döngüsel ekonomi ve LEED yeşil bina esaslarına göre inşa edilen fabrikanın çatı tipi güneş enerjisi santralı, yağmur suyu hasadı, atık ısı geri kazanım sistemi, verimli su kullanımı ve geri kazanımı, içme suyu üretimi gibi yerinde sürdürülebilir uygulamaları sayesinde sıfır karbon hedefiyle de faaliyet göstermesi planlanıyor.