En uygun kargo fiyatına tek platformdan ulaşılıyor: KOBİ’lerin ‘yükünü’ hafifletiyor

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Ticaret Bakanlığı, geçen yıl 1.85 trilyon lira olan e-ticaret hacminin bu yıl 3.4 trilyon liraya ulaşacağını öngörüyor. Büyüyen pastadan pay almak isteyen KOBİ’ler ise en çok kargo sürecinde zorlanıyor. 20 yılı aşkın süredir e-ticaret ekosisteminde farklı şirket ve pozisyonlar görev alan profesyoneller bu sorunu gördü, işletmelere kolay, hızlı ve ekonomik kargo çözümleri sunmak amacıyla bir platform kurdu. 2022’nin son çeyreğinde kurulan Kargonomi’yi Genel Müdürü Ersin Ekinci anlattı...

EN UYGUN FİYATI BULUYOR

Kargonomi’yi ‘e-ticaret siteleri için kargo süreçlerini kolaylaştıran bir platform’ olarak tanımlayan Ekinci, “Girişimin çıkış noktası işletmeler için kargo fiyatlarını karşılaştırmak, farklı kargo firmalarıyla sözleşmeli olarak çalışmak ve entegrasyon süreçlerinde işletmeler için zorlayıcı maliyetli süreçlerini en aza indirgemek oldu” dedi ve işletmelere nasıl destek olduklarını şöyle anlattı: “Kargonomi, kullanıcılarına hem maliyet hem de zaman açısından avantajlar sunuyor. Farklı kargo firmalarının fiyatlarını karşılaştırarak en uygun fiyatın seçilmesini sağlarken, aynı zamanda taahhüt vermeden, her gönderi için en ekonomik seçeneği seçme imkanı tanıyor. Ayrıca entegrasyon süreçlerini hızlandırıyor ve kargo takibini kolaylaştırır. Kargonomi sadece birkaç dakika içerisinde üye olup aktif edilerek kullanılmaya başlanabiliyor. Böylece kullanıcılar, tek bir platformdan hızlıca kargo gönderimi yapıyor ve zaman kazanıyor.”

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Şu an 5 kargo firmasıyla çalıştıklarını, yeni iş ortaklıkları için de görüşmeler yaptıklarını dile getiren Ekinci, “Geçtiğimiz haftalarda PTT ile süreçlerimizi tamamlayarak müşterilerimizin kullanıma sunduk. PTT sayesinde artık ülkemizin her yeri kapsama alanımızda. Aramıza yeni katılacak İstanbul içi iş ortağımızla, İstanbul içerisinde aynı gün teslimat hizmetini 49 TL’nin altında bir fiyatla sunacağız” diye konuştu.

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20 MİLYON TL TASARRUF

Artan kargo maliyetlerinin, satın alma kararlarını olumsuz etkilediğine dikkat çeken Ekinci, “Müşteriler, kargo ücretlerini ürün fiyatıyla karşılaştırır ve bu, satışa dönüşmeyen işlemlere yol açabilir. E-ticaret işletmeleri, kargo maliyetlerini rekabetçi bir şekilde yönetmeli” dedi. Kargonomi uygulaması ile işletmelerin toplamda 20 milyon TL tasarruf sağladıkları söyleyen Ekinci, “KOBİ’lerin maliyetlerini düşürmelerine ve rekabet güçlerini artırmalarına yardımcı oluyoruz. Bu fayda, bizimle çalışan KOBİ’lerimizin cebinde kalan ve işlerini büyütebilmek için harcayacakları kaynak olarak ayrıldı” şeklinde konuştu.

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1.5 MİLYON GÖNDERİYE ULAŞACAK

-İki yılda 10 bin kullanıcıya ulaştığını söyleyen Ekinci, “Toplamda 700 bin kargo gönderisi gerçekleştirdik. 2024 yılı sonunda 1.5 milyon kargo gönderisine ve 14 bin tekil kullanıcıya ulaşmayı hedefliyoruz. 2024 her anlamda bizim için büyüme yılı olacak. Büyük hacimli ve ağırlıklı kargo gönderimlerinde hizmet veren lojistik hizmet sunucuları da aramıza katılacak. Yılın ikinci yarısında uluslararası kargo gönderilerinde de hizmet vermeye başlayacağız. Böylece müşterilerimiz ürünlerini tüm dünyaya ulaştırabilecekler” dedi.