En ucuzu 896 bin TL En pahalısı 10 milyon TL! İşte Türkiye’de satılan sıfır km otomobillerin sınıflarına göre ortalama fiyatları

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Temmuz ayında sıfır kilometre otomobillerin liste fiyatları kurdaki artış, KDV’nin yüzde 20’ye yükseltilmesi ve ÖTV oranlarını belirleyen matrah limitlerinin geçerliliğini yitirmesi sonucu tüm otomobillerin yüzde 80 ÖTV dilimine girmesiyle yüksek oranda arttı. Otomotiv veri şirketi Cardata’nın Hürriyet için derlediği verilere göre, Temmuz 2023 itibarıyla Türkiye’de satışa sunulan 922 farklı sıfır kilometre otomobilin ortalama fiyatı 2 milyon 999 bin TL’ye ulaştı. Satılan otomobillerin yüzde 90’ına yakınını oluşturan düşük ve orta segmentli otomobillerde fiyat ortalaması ise A segmenti otomobillerde 896 bin 591 TL, B segmenti otomobillerde 1 milyon 223 bin TL ve C segmenti otomobillerde 1 milyon 672 bin 792 TL olarak gerçekleşti.

LÜKSTE ORTALAMA ARTIK 10 MİLYON

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Geniş aile aracı olarak bilinen D segmenti sıfır otomobillerde fiyat ortalaması Temmuz 2023 itibarıyla 3 milyon 149 bin 437 TL olurken, E segmentindeki otomobillerin fiyat ortalaması 5 milyon 71 bin 740 TL’ye ve lüks sınıfa karşılık gelen F segmentindeki otomobillerin fiyat ortalaması 10 milyon 25 bin 355 TL’ye kadar yükseldi. Öte yandan, elektrikli otomobillerdeki fiyat ortalamasındaki artışı da dikkat çekti. Buna göre, Türkiye’de satılan yüzde 100 elektrikli otomobillerin (BEV) ortalama fiyatı 3 milyon 236 bin 385 TL olurken, tam hibritlerin (HEV) ortalama fiyatı 2 milyon 787 bin 814 TL ve küçük hibrit (MHEV) otomobillerin ortalama fiyatı 4 milyon 63 bin 726 TL oldu.

‘ARAÇ SATMAKTA ZORLANABİLİRİZ’

Sıfır otomobildeki yatırım amaçlı talep sona erdiğinde yüksek fiyatlar nedeniyle satışların azalıp azalmayacağına yönelik sorularımızı yanıtlayan Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, “Merkez Bankası’nın olası faiz artışlarıyla mevduat faizlerinin de kademeli olarak artacağını ve yatırım amaçlı otomobil alımlarının azalacağını tahmin ediyorum. Bu durumda satışlar Eylül ve Ekim ayları gibi yavaşlayacaktır. Belki de hiç beklemediğimiz durağan bir Kasım-Aralık bizi bekliyor. Bu noktada, gerçekten ihtiyacı olanların otomobile ulaşması için öncelikle ÖTV matrah limitlerinin güncellenmesi gerekiyor. Aynı zamanda taşıt kredisi koşulları da yeniden gözden geçirilmeli. Aksi halde piyasa normal seviyelere döndüğünde araç satmakta zorlanabiliriz” diye konuştu.

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FİYATLAR DÜŞER Mİ

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın ise, “Krediye ulaşmada zorluk yaşanmaması halinde sene sonuna kadar sıfır kilometre otomobil satışları aylık 90-120 bin adet bandında devam edecektir. Sene sonunda satışların uzun bir süre sonra 1 milyon adedi geçme ihtimali çok yüksek. Distribütörler kur ve maliyet artışları çerçevesinde ayda ortalamada en az iki defa zam yapıyorlar. Kur, faiz ve enflasyon birbiri ile dengede olmadığı ve vergisel olarak kolaylıklar olmadığı sürece sıfır kilometre araç fiyatlarında düşüş olmaz. Döviz kuru şu an sıfır kilometre araç fiyatlarındaki en belirleyici ve dominant faktör” dedi.

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Hüsamettin Yalçın