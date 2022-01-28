En kısa sürede Meclis gündemine gelmesi bekleniyor! Kripto düzenlemesinde son durum...

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Hükümetin kripto paralara yönelik çalışması devam ediyor. Kripto varlıklara ilişkin yasal altyapının oluşturulması için AK Parti bir kanun çalışması yürütüyor. Hükümetin üzerinde çalıştığı kripto para düzenlemesinde sona gelindi. Çerçevesi çizilen teklifte kripto ticareti tüm yönleri ile düzenlenecek. Yatırımcıların mağduriyet yaşamaması için titiz bir çalışma yürütülüyor.

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş bugüne kadar yedi farklı grupla görüştü, önerileri dinledi. Elitaş yönetmeliklerle düzeltilebilecek, değişimlere ayar uydurabilecek bir metin hazırlamayı planladıklarını söyledi.

SERMAYE ŞARTI GETİRİLECEK

Düzenleme ile kripto varlıkların alım satımında altyapı hizmeti sunan şirketlerin kurulmasında sermaye şart getirilecek. Miktarın ne olacağına ilişkin karar ise ilerleyen günlerde ortaya çıkacak. Ayrıca bu şirketlerin bankalar gibi oranları, gelirleri ve kararlarının şeffaf bir şekilde ortaya koymaları gerekecek.

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Düzenlemede yatırımcıların korunmasına ilişkin maddeler de olacak. Yurt dışı kaynaklı şirketlerin denetlenebilmesi için Türkiye’de temsilcilik oluşturmaları istenecek. Düzenlemede yatırım yapanların korunmasına yönelik maddeler de olacak. Kripto borsalarına bankacılık düzenlemesine benzer bir yapıda kurallar konulacak.

EN KISA SÜREDE MECLİS'E GELECEK

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından ortaya çıkacak taslak metin ilgili kurumlarla paylaşılacak. Ardından teklife dönüştürülecek düzenlemenin en kısa sürede Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.